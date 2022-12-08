"Дальше БПЛА полетят к Москве": в РФ пожаловались на бреши ПВО и недостаток спутников (видео)

По словам историка Юрия Кнутова, США передали спутниковые данные ВСУ, которые проложили маршрут украинского "стрижа" в обход российских комплексов ПВО на авиабазе в Энгельсе. В будущем возможно повторение подобных атак.

Related video

Серия взрывов, прогремевших на этой неделе в глубоком российском тылу, указала на уязвимость обороноспособности России, об этом заявили на российском телевидении.

На этой неделе российский военный историк Юрий Кнутов появился на российском ток-шоу, где пожаловался на то, что у РФ есть проблемы по части противовоздушной обороны. Кнутов объяснил это тем, что после масштабного вторжения большинство систем перебросили поближе к Украине.

"Нужно было прикрывать войска, и нужно прикрывать войска, которые ведут бои с украинской армией на нашей территории. И, естественно, все, что находится в приграничной зоне, ушло туда. Образовались бреши в системе противовоздушной обороны. Американские спутники эти бреши хорошо видят, я в этом не сомневаюсь. И специалисты не сомневаются", — объяснил Кнутов взрывы на авиабазе в Энгельсе.

По его словам, страны Запада передают украинским военным спутниковые данные.

"Они проложили маршрут этого "стрижа" в обход наших комплексов противовоздушной обороны. Он долетел практически до аэродрома, где по нему отработал комплекс, скорее всего, "Панцирь". Дальность невысокая, где-то порядка 10 км, поэтому обломки упали на территорию аэродрома", — заявил российский историк.

Он также добавил, что если бы на авиабазе были "БУК-М3", а уж тем более "Витязь-353", украинский БПЛА сбили бы на расстоянии 50-60 км.

Кнутов допускает, что в будущем подобные случаи будут повторяться. И, возможно, украинские БПЛА полетят в сторону Москвы.

Напомним, что, по данным FT, украинские дроны, которые ударили по аэродромам РФ, разработаны частным бизнесом. По информации журналистов, удары по авиабазам в центре России — станут частью новой тактики ВСУ. Вместе с тем, подробности этой, как, впрочем, и предыдущих операций ВСУ не разглашаются.

Ранее Фокус сообщал, что разработан новый дрон-разведчик RQ-28A Quadcopter. Беспилотник призван доказать, что и небольшие дроны коммерческого типа достаточно эффективны в локальных боевых условиях.