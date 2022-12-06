"Найважчі наслідки": Іран має негайно перервати військову співпрацю з РФ, — Кулеба

За словами глави МЗС України, Іран має негайно припинити військово-технічну співпрацю з Росією, оскільки негативні наслідки від цього переважать усі переваги.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна уважно стежить за кожним кроком Ірану щодо його військової співпраці з Російською Федерацією. Якщо ця співпраця триватиме, то на Тегеран очікують найважчі наслідки. Про це глава МЗС заявив під час брифінгу.

Кулеба сказав журналістам, що Україна діятиме відповідно до того, яке саме рішення ухвалить Іран у питанні допомоги Росії у війні.

"Всі раціональні аргументи говорять про те, що ця співпраця має бути негайно згорнута", — сказав міністр.

Також Кулеба наголосив, що Україна попередила Ісламську Республіку про наслідки її допомоги РФ озброєннями. За його словами, хоч би якими були переваги для Тегерана від співпраці з Росією щодо постачання дронів чи іншої зброї, негативні наслідки переважать будь-які позитиви.

Кулеба заявив, що Україна працює з цього питання "на всіх фронтах".

Під час того ж брифінгу міністр закордонних справ закликав Німеччину продемонструвати лідерство у військовій допомозі Україні. Кулеба заявив, що Берлін має передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot та БМП Marder.

"Не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії РФ", — сказав Кулеба.

Він подякував Німеччині за посилення протиповітряної оборони України, за передачу комплексів Iris-T та зенітних установок Gepard.

[ + – ] Брифінг Дмитра Куліби

Раніше Фокус писав, що в ISW розповіли, про що домовилася РФ з Іраном та Білоруссю. На думку експертів, російський генерал Фомін у Тегерані домовлявся про постачання для РФ іранських ракет та безпілотників.

Ще нагадаємо, що ЗМІ заявили, що США зриватимуть постачання зброї з Ірану до Росії. Представник Білого дому заявив, що Іран не зацікавлений у ядерній угоді. Понад те, військова допомога Тегерана Росії переходить "нові кордони".