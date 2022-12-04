Розмови із "союзниками": в ISW розповіли, про що домовилася РФ із Іраном і Білоруссю

На думку експертів, глава міністерства оборони РФ Сергій Шойгу приїхав у Білорусь, щоб чинити тиск на Лукашенка. Водночас російський генерал Фомін у Тегерані домовлявся про постачання для РФ іранських ракет і безпілотників.

Related video

Російські військові чиновники провели зустрічі на найвищому рівні з представниками Ірану та Білорусі. Зокрема, міністр оборони РФ Сергій Шойгу приїхав у Білорусь, де зустрівся з лідером Олександром Лукашенком і міністром оборони країни генерал-майором Віктором Хреніним, а заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін провів бесіду з начальником Генштабу Ірану генерал-майором Мохаммадом Бегері. Про що Росія намагається домовитися із "союзниками", йдеться в матеріалі Інституту дослідження війни (ISW).

Навіщо Шойгу приїжджав у Білорусь

На думку аналітиків ISW, Шойгу приїхав у Білорусь, щоб чинити тиск на керівництво країни з метою подальшої підтримки наступальної кампанії Росії в Україні. Це пов'язано з тим, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні чинники, які стримують бажання Лукашенка вплутатися в збройний конфлікт.

"Міністри оборони Росії та Білорусі зустрілися в Мінську, ймовірно, для подальшого зміцнення двосторонніх зв'язків у сфері безпеки між Росією та Білоруссю", — пишуть аналітики.

Під час зустрічі глави оборонних відомств двох країн підписали поправки до Угоди щодо спільного забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Після цього Шойгу переговорив із Лукашенком про подальші перспективи військової співпраці двох держав.

Зокрема, Лукашенко заявив, що нікого не збирається лякати, проте, розмірковуючи на тему безпеки в регіоні, згадав не лише українців, а й поляків.

"Я не збираюся тут нікого лякати. Ви тим паче. Усі вже й так налякані-перелякані. Але якщо вони хочуть, щоб ми мирно жили в нашому регіоні, незважаючи на те, як на це дивляться через океан, і Росія, і Білорусь до цього готові. Якщо вони хочуть воювати до останнього чи то українця, чи то вже там поляка чи ще найманців, ну, це їхня справа, це їхнє право", — сказав Лукашенко й додав, що, за даними білоруських спецслужб, українська сторона не прагне якихось переговорів.

За його словами, якщо Україна не хоче домовлятися "по-людськи", то війна російсько-українська війна продовжиться, а Мінськ зобов'язується виконати всі умови домовленостей із Москвою.

"Ми тут у кущі не ховаємося. Ми відверто заявили свою позицію. Ні ви, ні ми війни не хотіли й не хочемо. Добре, що зовсім недавно той президент Порошенко висловився, навіщо йому потрібен був "Мінськ" — ось ці переговори у 2014 році й так далі. Виявляється, він готувався до війни. Ну що тоді нас звинувачувати, що ми в чомусь винні… Ну готувався до війни, то сьогодні й розхльобують цю ситуацію", — розповів Лукашенко.

Зустріч генералів в Ірані

Також стало відомо, що 3 грудня в Тегерані відбулася зустріч заступника міністра оборони РФ генерал-полковника Олександра Фоміна з начальником Генштабу Ірану генерал-майором Мохаммадом Бегері. На думку аналітиків ISW, чиновники відомств обговорили питання військової співпраці, а саме продаж Росії іранських безпілотників і ракет для застосування їх у війні проти України.

Водночас у російських ЗМІ про зустріч Фоміна та Бегері поки не було сказано жодного слова.

Важливо

Армія понтів. Чому США помилилися з прогнозом війни в Україні

Раніше повідомлялося, що за інформацією групи "Беларускі Гаюн", 1 грудня в Білорусь прилетів урядовий VIP-борт із невідомими пасажирами, а також Ту-154М ВКС РФ із російськими генералами на борту.