До Білорусі прилетів російський VIP-борт: хто прибув цим рейсом

Крім того, за інформацією моніторингової групи, в повітряний простір країни зайшов пасажирський Ту-154М з російськими генералами на борту.

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У четвер, 1 грудня, до Білорусі прилетіли російські генерали. Також у повітряному просторі країни помічено урядовий VIP-борт з поки невідомими пасажирами, повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у своєму офіційно телеграм-каналі.

Пасажирський Ту-154М ПКС РФ приземлився на аеродромі в Мачулищах 09:23 (08:23 за "київським" часом). Він прилетів із російського міста Щелково, на околиці якого розташований аеропорт "Чкаловський". Білоруські ЗМІ не висвітлювали цей візит.

Також поки що невідомо, хто прилетів до Мінська на борту урядового VIP-борту Спеціального льотного загону Росія, який зайшов у повітряний простір РБ об 11:55.

Крім того, у четвер, 1 грудня, моніторингова група зафіксувала льотну активність бойової авіації у повітряному просторі РБ.

У проміжку між 14:00 та 15:00 (15:00 та 16:00 за "київським" часом) з аеропорту в Мачулищах у повітря піднялися МіГ-31К ПКС РФ з бортовим номером RF-92462 та МіГ-31К ПКС РФ з бортовим номером RF-92339.

Попередньо вони взяли курс на аеродром "Саваслейка" (Нижегородська обл., РФ — ред.). У цьому населеному пункті розташована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ.

О 15:03 у повітря піднялося третє МіГ-31К ПКС РФ із реєстраційним номером RF-92333. Він також взяв курс на аеродром "Саваслійка".

Відомо, що всі три російські літаки дислокувалися на аеродромі в Мачулищах з 16 жовтня 2022 року.

Раніше розслідувачі повідомили про те, що Росія перекинула системи ППО до Білорусі. За даними Співтовариства залізничників РБ, з Росії до Білорусі перекинуто щонайменше 15 ЗРК "Тор-М2" та 10 одиниць інженерної техніки.

Фокус також писав про те, що Білорусь відправила Росії нове підкріплення. Залізницею для російських військових, які воюють в Україні, доставили 20 гусеничних бойових машин піхоти та боєприпаси.