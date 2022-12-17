Британская разведка подтвердила: РФ перевезла дроны-камикадзе на Кубань

Раньше россияне запускали БПЛА Shahed в основном из Крыма, но вывезли их оттуда, опасаясь ударов ВСУ, считают аналитики.

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Россия переместила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 в Краснодарский край (Кубань) для запусков по Украине. Об этом Министерство обороны Великобритании сообщило в отчете разведки 17 декабря в социальной сети Twitter.

Британские разведчики обратили внимание, что в последние дни Россия возобновила дальние удары по критически важной инфраструктуре Украины. Как они предполагают, помимо крылатых ракет, россияне с большой долей вероятности также использовали беспилотники иранского производства. На этот раз их запускали из Краснодарского края, хотя раньше они базировались преимущественно на оккупированном полуострове Крым.

"Изменение места пуска, вероятно, связано с опасениями России по поводу уязвимости Крыма, а также удобством для пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в Россию, в Астрахани", — отмечает британское Минобороны.

13 декабря командование ВВС сообщило, что ВС РФ атаковали Украину новыми иранскими дронами Shahed из Краснодарского края и восточной части Азовского моря. ВСУ сбили вражеские БПЛА в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, но некоторые из них смогли долететь до своих целей. Изменение места запуска дронов спикер ВВС Юрий Игнат связывает со смещением линии фронта — россияне опасаются, что украинские военные смогут уничтожить базы.

Ранее украинские эксперты обнаружили, как Иран поставляет дроны-камикадзе в Россию. Среди прочего, иранские компании под видом запчастей доставляют разобранные беспилотники по Каспийскому морю в Астрахань и Махачкалу. Согласно исследованию, в начале ноября в астраханский порт могли доставить не менее 200 ударных дронов.