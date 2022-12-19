"Байрактары" не помогут выиграть войну": эксперт рассказал, какие дроны нужны ВСУ

Украине нужны массовые и дешевые БПЛА, которые заявят о себе и в Москве, и во Владивостоке, — считает Юрий Касьянов.

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В статье для издания "Зеркало недели" служащий ВСУ и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов рассказал, какие типы беспилотников помогут ВСУ качественно повлиять на ситуацию на фронте.

Юрий считает, что благодаря дронам изменилась сама война. Летательные аппараты упростили доставку боеприпасов и медикаментов, наведение артиллерии, разведку, сделали возможным использование РЭБ прицельно и, что самое главное, в разы сэкономили военным время. В материале автор отмечает, что "для выполнения разовых и специфических задач" такие дорогие и крупные БПЛА, как "Байрактар" стоимостью $7 млн, не подходят. Касьянов пишет, что на фронте должны быть задействованы дешевые беспилотники и в большом количестве.

"На фронте… остро не хватает беспилотных самолетов и коптеров… по цене в 200–300 раз ниже (потому что бюджет не резиновый),.. закупка супердорогой и сложной техники никак не помогает нам выиграть войну", — отмечает автор.

Касьянов винит военное ведомство и силовые структуры в том, что у их представителей завышенные требования к боевым дронам. Именно это и служит причиной закупки дорогих, но не всегда эффективных аппаратов.

"Высокий уровень сложности и низкая надежность, умноженные на плохую подготовку экипажей (ведь война и готовиться некогда), приводят к катастрофическим потерям — и финансовым, и количественным", — высказался Юрий.

Он полагает, что Украина не успевает компенсировать потери БПЛА, поэтому они постоянно в дефиците, несмотря на старания волонтеров и государства.

"…государство, военное ведомство, крупные волонтерские фонды придерживаются совсем другой политики: они рекламируют, покупают, ставят на вооружение самые дорогие, самые "эффективные", "наиболее классные" беспилотники — сложные и потому в боевой обстановке малонадежны — вместо дешевых, простых и удобных в эксплуатации. Там, где можно было купить 10 аппаратов с функционалом и возможностями, достигающими 90% от идеала, покупается один "идеальный", — поясняет свою позицию автор.

Касьянов снова настаивает на том, что Украина должна производить свои "Шахеды" — дешевые, надежные и в больших количествах. Такой техники должно быть очень много, чтобы переломить ситуацию на фронте особенно после того, как ВС РФ начали массово применять иранские БПЛА.

"Нам нужны относительно дешевые, проверенные и массовые — с производством в сотни и даже тысячи единиц в месяц — беспилотники. Разведывательные и ударные. И обязательно произведенные в Украине", — подчеркивает Касьянов.

Он считает, что все условия, для того чтобы наладить такое производство, в нашей стране есть, "нет только государственной политики, нет воли, нет управленческой команды", — сожалеет Юрий, однако надеется, что переменам к лучшему быть.

"Нет никаких сомнений в том, что ситуация изменится. Сама логика войны подталкивает украинскую беспилотную отрасль к скорым переменам. С 24 февраля в Украине разработано, изготовлено и применено в несколько раз больше дронов, чем за предыдущие 8 лет. И будет еще больше беспилотников, которые заявят о себе и в Москве, и во Владивостоке, как уже заявили в Энгельсе, Дягилевом, Курске, Севастополе, Новошахтинске и других местах базирования русской армии", — заключает автор.

Фокус сообщал ранее о том, что разведчики обнаружили скопление российских ударных БПЛА на Кубани.