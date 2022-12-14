Вдвічі краще: українці модифікували дрон SHARK для ЗСУ та показали зміни

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Українська компанія Ukrspecsystems поновила розвідувальний дрон SHARK. Вона розкрила зміни на сторінці у Twitter.

Оновлений БПЛА SHARK отримав більші крила з розмахом 3,4 м, а також потужнішу батарею. Такі модифікації збільшили час польоту з двох до чотирьох годин — тепер безпілотник може вдвічі вести розвідку і коригувати вогонь артилеристів на полі бою.

"Саме такі оновлені ШАРКи надійдуть до ЗСУ. А це перевага у війні та збережені життя наших воїнів", — зазначили представники Ukrspecsystems.

[ + – ] Оновлений БПЛА SHARK від Ukrspecsystems Фото: Twitter

SHARK — це український авіаційний комплекс, у кожний з яких входить по три безпілотники та катапульти. Дрони отримали систему зв'язку, захищену від засобів радіоелектронної боротьби — вона передає відеосигнал як FullHD на відстань до 60 км. Літальні апарати дозволять бійцям ЗСУ проводити розвідку території, яку контролюють російські війська, перебуваючи на безпечній відстані.

Характеристики дрона SHARK після модифікації:

Розмах крил: 3,4 м

Дальність дії зв'язку: 60 км

Тривалість польоту: понад 4 год

Максимальна швидкість польоту: 150 км/год

Час розгортання: 15 хв

Раніше писали, що Ukrspecsystems розробила мобільний пункт управління для дронів SHARK, помістивши обладнання всередину повнопривідного автобуса Terrastorm виробництва Torsus. Два оператори можуть керувати БПЛА зі зручних крісел за допомогою контролерів та дисплеїв, що передають зображення з камер. Крім того, військові зможуть заряджати в автомобілях акумулятори, щоб повторно запускати SHARK, що розрядилися, не повертаючись на базу.

Нещодавно волонтери показали у дії новий український дрон SHARK. Старший інструктор фонду "Повернись живим" із позивним "Гліб" продемонстрував, що одна людина може швидко зібрати безпілотник із частин, що перевозяться у спеціальних контейнерах, а потім перенести до катапульти та запустити в небо.