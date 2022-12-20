"Спасают жизни бойцов": эксперт объяснил, зачем ВСУ нужны именно дорогие дроны

Качественные БПЛА обходятся недешево, но обладают хорошими характеристиками и могут выполнять сложные боевые задачи.

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Украинским военным нужны отечественные военные беспилотники, которые вместе с высокой ценой обладают и высокими характеристиками. Волонтер Александр Карпюк (более известный под псевдонимом Serg Marco) объяснил ситуацию в своем блоге на site.ua.

По словам эксперта, качественные БПЛА необходимы Украине не меньше, чем опытные операторы в ВСУ. Такая связка позволяет уничтожать российскую технику и живую силу, а также спасать украинских военных на поле боя. Украинской армии не хватает дронов, поскольку никто не догадывался, что они будут играть настолько большую роль на поле боя.

Александр Карпюк раскритиковал людей, которые критикуют украинские дроны за высокую цену, призывая дать армии как можно больше дешевых аппаратов. По его мнению, подобные заявления могут сорвать поставки дорогих, но хороших БПЛА, и навредить Вооруженным силам Украины. Одна из проблем заключается в том, что недорогим самодельным БПЛА, собранным из китайских деталей, приписывают характеристики военных аппаратов, которые не соответствуют действительности. В результате жизни украинских военных оказываются под угрозой.

"Что Украине точно не надо — это БПЛА которые по своему техническому уровню неспособны выполнять штатные задачи на поле боя", — подчеркнул волонтер.

Он напомнил, что за 9 месяцев войны производители из Украины разработали много беспилотников и получили от армии крупные заказы и гарантию, что их продукцию продолжат покупать даже через год. В таких условиях большинство компаний, если не все, стараются расширить производство, чтобы в следующем году выпустить еще больше летательных аппаратов для ВСУ.

Разработчики уже известных дронов, cуществовавших до полномасштабного вторжения РФ, например, "Лелека", "Фурия" и "Посейдон" не останавливаются на достигнутом и усовершенствуют свои аппараты. В то же время, компания UkrSpecsystems всего за полгода с нуля разработала и собрала электрический беспилотник SHARK.

"У украинской аэроразведки уже есть будущее, и мы все его вместе строили. И в этом будущем есть и место опытным экипажам, поднатасканных на уничтожении "жирных" целей. И увеличение поступлений в армию комплексов, хорошо себя продемонстрировавших на поле боя", — заявил Александр Карпюк.

Накануне военнослужащий ВСУ и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов заявил, что украинской армии нужно больше дешевых дронов. По его мнению, дорогие и сложные летательные аппараты не помогут Украине выиграть войну, но заставят потратить много денег из бюджета.

Ранее писали, что Ukrspecsystems модифицировала дроны SHARK для ВСУ. Беспилотник получил более длинные крылья и мощную батарею, увеличившие дальность действия в два раза.