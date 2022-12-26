Одна з мікросхем є частиною пристрою СПВ-24, який має розрахувати, коли скинути некеровану авіабомбу для влучання в ціль. На ній були чіпи 5 компаній, враховуючи AMD.

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Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну країна-агресор повсюдно встановлювала західні чіпи у свою техніку. Тепер технології виявлено в одному зі збитих бомбардувальників Су-24М. Про це повідомляє волонтер Михайло з благодійного фонду Dzyga`s Paw.

У розпорядження волонтера потрапили мікрочіпи зі збитого в районі Бахмута російського бомбардувальника Су-24М. Дослідження показало, що, як мінімум, один мікрочіп є частиною СПВ-24 — автоматичною системою наведення літака. Вона призначена для розширення прийомів під час пошуку, виходу та прицілювання на ціль. Це російський аналог американського набору JDAM, який робить із некерованих бомб високоточні. Однак в РФ підхід відрізняється від США.

[ + – ] Знайдені мікросхеми зі збитого Су-24М

За рахунок низки модулів і сенсорів, обчислюється курс, швидкість і висота для скидання авіабомб, щоб за допомогою розрахунків знайти потрібний момент для ураження. Авіабомба залишається некерованою, але за рахунок СПВ-24 вона має влучати в ціль.

3 грудня бійці батальйону "Скеля" уразили ворожу ціль. Наразі аналітику передали 4 зразки мікросхем. Дві з них схожі між собою, що означатиме, що вони були єдиним цілим. А на інших знайшли мікрочіпи 5 компаній:

Micron — 6 одиниць;

AMD — 1;

Analog Devices — 1;

Atmel — 2;

Xilinx — 6.

Вони є частиною системи "Обзор-РВБ-Т", яка нанесена на плату. Такий самий пристрій стоїть у російських БПЛА "Оріон".

[ + – ] Одна з мікросхем належить до "Огляд-РВБ-Т"

Нагадаємо, США анонсували передавання Україні комплексів JDAM, які мають перетворювати некеровані бомби на високоточні снаряди.

15 грудня у ЗМІ опублікували розслідування про те, як РФ отримує електроніку для безпілотників "Орлан" в обхід американських санкцій.