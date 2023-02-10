Есть 4 главные проблемы, с которыми столкнется Украина при получении западных самолетов, — СМИ

По словам аналитиков, Запад должен решить, какие именно самолеты отправить Украине, как обучить пилотов и справиться с логистикой.

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Военные эксперты рассказали, что перед Украиной стоят 4 препятствия, если она хочет получить западные боевые самолеты. Об этом пишет издание Newsweek.

Какие самолеты отправить

По словам отставного коммодор авиации Эндрю Кертиса, Запад решает, какие именно самолеты нужно поставить Украине. К примеру, Великобритания может начать обучение украинских пилотов, однако речь пока не идет о каком-то конкретном виде самолетов стандарта НАТО.

Эксперт заявил, что каждый реактивный самолет — будь то F-16, F-35, Typhoon, Gripen или французский Rafale — требует специальной подготовки.

Однако бывший офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж считает, что если пилот научится управлять F-16, то он сможет обучиться управлять и Typhoon.

Продолжительность обучения

Кертис заявил, что обучение украинских пилотов управлению западными истребителями может занять недели или месяцы. Однако пилоты могут обучаться не только непосредственному управлению самолетами, но и стратегии и тактики НАТО.

"Пилотов можно многому научить в классе, а не в кабине", — сказал Кертис.

Ледвидж добавил, что обучение на тренажерах, вероятно, будет составлять большую часть учебного процесса.

Логистика

Эксперт из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк заявил, что Украине нужно самолеты, которые нельзя уничтожить ракетами большой дальности. Typhoon и F-16 не попадают под этот критерий из-за того, что их техническое обслуживание осуществляется со стационарных централизованных баз.

Бронк заявил, что тот же Typhoon предназначен для полетов с относительно гладких взлетно-посадочных полос и не оптимизирован для посадки на короткие поля на неровных поверхностях.

Политический аспект

Как заявил Ледвидж, Великобритания хочет подать пример, стать лидером, чтобы другие страны задумались о передаче Украине F-16.

Кертис заявил, что для большинства стран передача самолетов – это "красная линия". Такая же, как и передача дальнобойных вооружений.

Ранее Фокус писал, что, по информации СМИ, Пентагон помогает ВСУ наносить удары по российским базам и складам с боеприпасами. Журналисты пишут, что Штаты помогают украинским военным наводиться на цель, чтобы сохранить боеприпасы и обеспечить точность удара.

Также сообщалось, что Резников заявил, что Украина может в будущем получить от партнеров военные корабли. По словам министра обороны, еще год назад никто бы не поверил, что у ВСУ на вооружении будет Stinger, но это стало реальностью. То же самое может быть и с флотом.