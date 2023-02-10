"Полезное оборудование": Макрон не исключает передачу Украине западных истребителей

По словам французского лидера, может появиться необходимость увеличить поставки артиллерийских орудий и боеприпасов, чтобы Украина могла начать наземное контрнаступление. Он пообещал "поработать над этим" в ближайшие дни.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставки Украине истребителей. Правда, это не произойдет в ближайшее время. Об этом пишет издание France24.

По словам французского лидера, поставки самолетов не соответствуют сегодняшним требованиям.

"Я ничего не исключаю… но это не соответствует сегодняшним требованиям", — сказал он.

По словам Макрона, крайне важно, чтобы союзники отдавали предпочтение наиболее "полезному оборудованию", которое можно быстро доставить в Украину. В качестве примера он привел САУ CAESAR, а также системы ПВО средней дальности MAMBA.

Кроме того, Макрон добавил, что может появиться необходимость увеличить поставки артиллерийских орудий и боеприпасов, чтобы Украина могла начать наземное контрнаступление или отбить наступление российских оккупантов. Он пообещал "поработать над этим" в ближайшие дни.

Издание пишет, что союзники Украины все еще обеспокоены тем, что развертывание передовых западных истребителей спровоцирует дальнейшую эскалацию со стороны Москвы и риск открытого конфликта между НАТО и Россией.

Однако, как сказано в материале, Великобритания уже предложила обучать украинских пилотов на западных самолетах, а Польша и Словакия рассматривают возможность отправки большего количества истребителей МиГ-29 советской разработки, которые уже используются ВВС Украины.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали 4 главные проблемы, с которыми столкнется Украина при получении западных самолетов. По словам аналитиков, Запад должен решить, какие именно самолеты отправить Украине, как обучить пилотов и справиться с логистикой.

Также журналисты WP заявили, что Пентагон помогает ВСУ наносить удары по российским базам и складам с боеприпасами. Так, Штаты помогают украинским военным наводиться на цель, чтобы сохранить боеприпасы и обеспечить точность удара.