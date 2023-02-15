"Дідівські методи": у ЗСУ відреагували на запуск куль РФ під Києвом (відео)

За словами Юрія Ігната, не варто називати російські об'єкти аеростатами, оскільки це примітивні повітряні кулі з кутовими відбивачами. Їхня мета — відвернути системи ППО від справжніх цілей і зібрати інформацію про розташування батарей.

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У середу, 15 лютого, на Київщині українські системи ППО відпрацювали по російських повітряних об'єктах, зафіксованих у регіоні. Про це в ефірі національного телемарафону новин розповів речник Повітряних сил ЗСУ України підполковник Юрій Ігнат.

"Повітряні кулі — це дідівські методи, вони давно застосовувалися", — прокоментував військовий.

За словами Ігната, немає сенсу називати російські об'єкти аеростатами, оскільки це лише примітивні повітряні кулі з кутовими відбивачами. У діаметрі вони можуть бути метр-півтора, наповнені газом.

"Це не зонд, не аеростат, як там писав хтось. Це просто куля, яка несе шматок металу", — додав він.

За словами Ігната, до кулі на "шнурку" прив'язана станція радіолокації.

Підполковник зазначив, що українські повітряні сили постійно моніторять ситуацію в повітряному просторі, тому одразу відреагували на появу російських військових об'єктів.

"І тут уже йде майстерність наших людей, щоб відрізнити кулю від БПЛА, БПЛА від літака й так далі. Зрозуміло, що відпрацьовувати по повітряних кулях якимись потужними засобами [протиповітряної оборони] ніхто не буде, тому що це всього лише куля", — пояснив спікер ПС.

Напередодні Юрій Ігнат також пояснив, що основна мета таких російських повітряних об'єктів — відвернути українські системи ППО від реальних цілей і зібрати необхідну інформацію щодо розміщення батарей протиповітряної оборони. Сьогодні він додав, що Росія сподівається, що Україна витрачатиме на ліквідацію таких об'єктів, які "нічого не варті", свої дороговартісні засобі оборони.

Водночас, як зазначив підполковник, через російські повітряні кулі сьогодні в небо на Київщині справді підняли бойові літаки.

Нагадаємо, сьогодні Київська обласна військова адміністрація розповіла про російські об'єкти, зафіксовані в повітряному просторі регіону.