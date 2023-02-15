Повітряні кулі над Києвом та областю: ППО збило 6 повітряних цілей

За інформацією місцевих чиновників, об'єкти могли нести у собі кутові відбивачі та розвідувальне обладнання. Метою їх запуску називають виявлення та виснаження ППО.

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У повітряному просторі Києва було виявлено приблизно 6 ворожих цілей, за деякою інформацією це були повітряні кулі, які переміщалися у просторі під впливом вітру. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

У повідомленні наголошується, що об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі та деяке розвідувальне обладнання.

"По всім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливе було виявлення та виснаження нашої ППО", — йдеться в повідомленні.

Також чиновники повідомили, що об'єкти буде досліджено, після чого можна буде встановити їхні характеристики.

"Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їх обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу залишків збитих об'єктів", — йдеться у тексті.

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ України підполковник Юрій Ігнат заявив, що немає сенсу називати російські об'єкти аеростатами, оскільки це лише примітивні повітряні кулі з кутовими відбивачами. "Повітряні кулі — це дідівські методи, вони давно застосовувалися", — прокоментував військовий.

Раніше повідомлялося, що 14 лютого над територією України було помічено численні повітряні кулі з кутовими відбивачами, які запустили збройні сили РФ.