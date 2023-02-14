Нова фаза війни: РФ накопичує авіацію на кордоні з Україною, — FT

У Білому домі вважають, що понад 80% російського військово-повітряного флоту перебуває у безпеці, оскільки ще не застосовувалося у війні. Тому союзники віддали пріоритет швидким постачанням засобів ППО та артилерійських боєприпасів.

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За даними західної розвідки, Російська Федерація накопичує авіацію на кордоні з Україною, що може говорити про те, що Кремль може кинути свої літаки та гелікоптери на війну, щоб підтримати загальмований наземний наступ. Про це у вівторок, 14 лютого, пише Financial Times.

Неназвані західні чиновники розповіли британським журналістам, що "страх перед повітряною війною, що насувається в Україні" спонукав партнерів віддати пріоритет швидким постачанням засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів Києву у відповідь на зміну підходу Кремля, оскільки війна, яка триває вже майже рік, "вступає в нову фазу".

Так, у вівторок, 14 лютого, на зустрічі з країнами-союзниками, які підтримують Україну, міністр оборони США Ллойд Остін акцентував на загрозі з боку значних залишених військово-повітряних сил Росії.

"Він дуже чітко сказав, що у нас є короткий проміжок часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що вони мають досить специфічні потреби", — сказав анонімний високопоставлений представник Білого дому.

За словами чиновників, які посилаються на дані західної розвідки, сухопутні війська РФ, які "застрягли" на східному напрямку, сильно виснажені і потребують підтримки авіації.

"Якщо українці хочуть вижити їм необхідно мати якнайбільше засобів протиповітряної оборони і якнайбільше боєприпасів", — додав спікер.

Чи може Україна протистояти російській авіації?

Також повідомляється, що на пресконференції 14 лютого Остін заявив, що США не бачать невідворотних ознак "масованої повітряної атаки" з боку Росії на Україну, але Вашингтон та його союзники спішно спрямовують до країни якнайбільше засобів ППО.

"Ми знаємо, що Росія має значні літаки і багато можливостей. Нинішніх засобів протиповітряної оборони України недостатньо, і ми продовжуватимемо добиватися їх посилення, тому що загроза існує. Ми хочемо бути впевнені, що у них є можливість захистити себе у разі, якщо Росія вирішить ввести у бій свої військово-повітряні сили", — зазначив міністр оборони США.

Зазначається, що з часу повномасштабного вторгнення Кремль рідко застосовував свої військово-повітряні сили, покладаючись натомість на ракети далекого радіусу дії, артилерію та сухопутні війська.

На думку західних аналітиків припускали, що це могло бути спричинене побоюваннями Росії, що системи ППО України загрожують літакам РФ, або тим, що її флот перебуває в поганому стані.

Водночас оцінки західної розвідки показують, що російські військово-повітряні сили "насправді є досить збереженими". За словами анонімного високопоставленого дипломата НАТО, понад 80% російських літаків і гелікоптерів "перебувають у безпеці та доступні".

Попередження про накопичення повітряних військ, як пише FT, пролунало після того, як близько 50 західних союзників на зустрічі у штаб-квартирі НАТО у вівторок оголосили про додаткові зобов'язання щодо надання військового обладнання для України. Крім того, очікується, що США оголосять про черговий пакет допомоги пізніше цього тижня, який включатиме здебільшого засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, за словами людей, знайомих із цим питанням.

Нагадаємо, 14 лютого міністр оборони України Олексій Резніков відвідав зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Під час спілкування з представниками ЗМІ глава Міноборони показав хустку із зображенням винищувачів, натякнувши на передачу Україні літаків.

Того ж дня Резніков заявив, що минулого року Україна, по суті, стала членом НАТО, і Міністерство оборони робить все, щоб підтвердити вступ юридично.

Також нагадаємо, що за даними Financial Times, на зустрічі міністрів оборони держав НАТО 14 лютого в Брюсселі американські чиновники визнають, що, ймовірно, Київ отримає від Вашингтона "сучаснішу авіацію в міру затягування війни".