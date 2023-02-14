Новая фаза войны: РФ накапливает авиацию на границе с Украиной, — FT

В Белом доме считают, что более 80% российского военно-воздушного флота находится в сохранности, так как еще не применялся в войне. Поэтому союзники отдали приоритет быстрым поставкам средств ПВО и артиллерийских боеприпасов.

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По данным западной разведки, Российская Федерация накапливает авиацию на границе с Украиной, что может говорить о том, что Кремль может бросить свои самолеты и вертолеты на войну, дабы поддержать заторможенное наземное наступление. Об этом во вторник, 14 февраля, пишет Financial Times.

Неназванные западные чиновники рассказали британским журналистам, что "страх перед надвигающейся воздушной войной в Украине" побудил партнеров отдать приоритет быстрым поставкам средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов Киеву в ответ на изменение подхода Кремля, так как война, которая длится уже почти год, "вступает в новую фазу".

Так, во вторник, 14 февраля, на встрече со странами-союзниками, поддерживающими Украину, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул угрозу со стороны значительных оставшихся военно-воздушных сил России.

"Он очень четко сказал, что у нас есть короткий промежуток времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них есть довольно специфические потребности", — сказал анонимный высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам чиновников, ссылающихся на данные западной разведки, сухопутные войска РФ, "застрявшие" на восточном направлении сильно истощены и нуждаются в поддержке авиации.

"Если украинцы хотят выжить им необходимо иметь как можно больше средств противовоздушной обороны и как можно больше боеприпасов", — добавил спикер.

Может ли Украина противостоять российской авиации?

Также сообщается, что на пресс-конференции 14 февраля Остин заявил, что США не видят неотвратимых признаков "массированной воздушной атаки" со стороны России на Украину, но Вашингтон и его союзники спешно направляют в страну как можно больше средств ПВО.

"Мы знаем, что у России есть значительные самолеты и много возможностей. Нынешних средств противовоздушной обороны Украины недостаточно, и мы будем продолжать добиваться их усиления, потому что угроза существует. Мы хотим быть уверены, что у них есть возможность защитить себя в случае, если Россия решит ввести в бой свои военно-воздушные силы", — отметил министр обороны США.

Отмечается, что со времени полномасштабного вторжения Кремль редко применял свои военно-воздушные силы, полагаясь вместо этого на ракеты дальнего радиуса действия, артиллерию и сухопутные войска.

По мнению западных аналитиков предполагали, что это могло быть вызвано опасениями России, что системы ПВО Украины представляют угрозу для самолетов РФ, или тем, что ее флот находится в плохом состоянии.

При этом оценки западной разведки показывают, что российские военно-воздушные силы "на самом деле достаточно сохранны". По словам анонимного высокопоставленного дипломата НАТО, более 80% российских самолетов и вертолетов "находятся в безопасности и доступны".

Предупреждение о накапливании воздушных войск, как пишет FT, прозвучало после того, как около 50 западных союзников на встрече в штаб-квартире НАТО во вторник объявили о дополнительных обязательствах по предоставлению военного оборудования для Украины. Кроме того, ожидается, что США объявят об очередном пакете помощи позднее на этой неделе, который будет включать в основном средства противовоздушной обороны и боеприпасы, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Напомним, 14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников посетил встречу контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Во время общения с представителями СМИ глава Минобороны показал платок с изображением истребителей, намекнув на передачу Украине самолетов.

В тот же день Резников заявил, что в прошлом году Украина, по сути, стала членом НАТО, и Министерство обороны делает все, чтобы подтвердить вступление юридически.

Также напомним, что по данным Financial Times, на встрече министров обороны государств НАТО 14 февраля в Брюсселе американские чиновники признают, что, вероятно, Киев получит от Вашингтона "более современную авиацию по мере затягивания войны".