Украина де-факто вступила в НАТО в 2022 году, осталось подтвердить статус, — Резников

После встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом глава Минобороны заявил, что ведомство делает все, чтобы юридически подтвердить статус статус Украины как страны НАТО.

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В прошлом году Украина, по сути, стала членом Североатлантического альянса, и Министерство обороны делает все, чтобы подтвердить вступление юридически. Об этом после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил глава оборонного ведомства Алексей Резников, пост опубликован в Facebook.

Резников поблагодарил Альянс за поддержку и также отметил, что Россию официально признали крупнейшей и непосредственной угрозой странам НАТО.

"Украинские воины сегодня на поле боя защищают всю Европу. Ими восхищается весь мир!" — написал Резников.

Напомним, что Алексей Резников намекнул на передачу Украине истребителей на февральском "Рамштайн-9". Глава Минобороны продемонстрировал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе платок с изображением боевых самолетов.

Ранее Фокус сообщал о кадровых перестановках в Минобороны и МВД: главы ведомств получили новых замов. Замминистра обороны стал действующий военнослужащий Александр Павлюк, прежде он занимал должность заместителя командующего Сухопутными войсками. В МВД появились сразу пять новых заместителей.

Бывшие заместители Резникова останутся работать в Минобороны. К тому же, планируются очередные кадровые чистки, начнутся они уже после встречи в формате "Рамштайн".