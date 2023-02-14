Україна де-факто вступила в НАТО у 2022 році, залишилося підтвердити статус, — Резніков

Після зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом глава Міноборони заявив, що відомство робить все, щоб юридично підтвердити статус України як країни НАТО.

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У минулому році Україна, по суті, стала членом Північноатлантичного альянсу, і Міністерство оборони робить все, щоб підтвердити вступ юридично. Про це після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом повідомив голова оборонного відомства Олексій Резніков, допис опублікований у Facebook.

Резніков подякував Альянсу за підтримку й також зазначив, що Росію офіційно визнали найбільшою і безпосередньою загрозою країнам НАТО.

"Українські воїни сьогодні на полі бою захищають усю Європу. Ними захоплюється весь світ!" — написав Резніков.

Нагадаємо, що Олексій Резніков натякнув на передавання Україні винищувачів на лютневому "Рамштайн-9". Глава Міноборони продемонстрував у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі хустку із зображенням бойових літаків.

Раніше Фокус повідомляв про кадрові перестановки в Міноборони та МВС: глави відомств отримали нових заступників. Заступником міністра оборони став чинний військовослужбовець Олександр Павлюк, раніше він обіймав посаду заступника командувача Сухопутних військ. В МВС з'явилися одразу п'ять нових заступників.

Колишні заступники Резнікова залишаться працювати у Міноборони. До того ж плануються чергові кадрові чистки, розпочнуться вони вже після зустрічі у форматі "Рамштайн".