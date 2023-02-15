Нова лазерна ППО може збивати іранські дрони: система пройшла випробування

Системи озброєнь на основі лазерів добре показали себе під час польових випробувань, але їх ще доведеться доопрацювати, кажуть ізраїльські чиновники.

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Ізраїльські лазерні установки зможуть збивати іранські дрони, які атакують Україну. Про це директор Управління оборонних досліджень та розробок Міноборони Ізраїлю (MAFAT) бригадний генерал Денні Голд заявив 14 лютого на конференції в Університеті Тель-Авіва, повідомляє The Jerusalem Post.

Він заявив, що MAFAT зараз працює над системою протиповітряної оборони наступного покоління "з використанням лазерів". Як зазначив Денні Голд, ізраїльські інженери вже провели безліч випробувань, під час яких "складне" лазерне озброєння успішно застосовували для знищення ракет, мінометів та дронів, зокрема й тих, що Іран відправляє до Росії для завдання ударів по Україні. Але це стане можливим лише у майбутньому, коли армія зможе повноцінно використовувати такі системи.

"Ми можемо збивати БПЛА такого ж типу", — наголосив представник Міноборони Ізраїлю.

Як нагадало The Jerusalem Post, у лютому 2022 року Нафталі Беннет, який обіймав посаду прем'єр-міністра, заявив, що Ізраїль значно розвиває свої лазерні технології і зможе взяти їх на озброєння набагато раніше, ніж очікується. У січні 2023 року командувач ЦАГАЛЬ Авів Кохаві в інтерв'ю виданню повідомив, що лазерне озброєння добре показало себе під час польових випробувань, тому ізраїльські війська планують удосконалити його для реального застосування.

"Система лазерного захисту — це справді чудова новина. Вона буде як наземного, так і повітряного базування. Я хочу бути обережним щодо термінів. Через два роки ми розраховуємо розгорнути системи вздовж кордону з сектором Газа, щоб перевірити ефективність цього засобу", — висловився. він.

Раніше писали, як ЗСУ навчилися боротися з іранськими дронами Shahed-131 та Shahed-136, які російські війська використовують для атаки об'єктів інфраструктури. Сили оборони України використовують проти них різні типи озброєнь та засоби радіоелектронної боротьби, не даючи БПЛА долітати до цілі.

У жовтні стало відомо, що Ізраїль надав Україні суперточні системи Smart Shooter для ураження іранських дронів. По суті, це "розумні" приціли, які визначать повітряні загрози і точно наводять на нього стрілецьку зброю.