Новейшее лазерное ПВО может сбивать иранские дроны: система прошла испытания

Системы вооружений на основе лазеров хорошо показали себя во время полевых испытаний, но их еще предстоит доработать, говорят израильские чиновники.

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Израильские лазерные установки смогут сбивать иранские дроны, которые атакуют Украину. Об этом директор Управления оборонных исследований и разработок Минобороны Израиля (MAFAT) бригадный генерал Дэнни Голд заявил 14 февраля на конференции в Университете Тель-Авива, передает издание The Jerusalem Post.

Он заявил, что MAFAT сейчас работает над системой противовоздушной обороны следующего поколения "с использованием лазеров". Как отметил Дэнни Голд, израильские инженеры уже провели множество испытаний, в ходе которых "сложное" лазерное вооружение успешно применяли для уничтожения ракет, минометов и дронов, в том числе те, что Иран отправляет в Россию для нанесения ударов по Украине. Но это станет возможным лишь в будущем, когда армия сможет полноценно использовать такие системы.

"Мы можем сбивать БПЛА такого же типа", — подчеркнул представитель Минобороны Израиля.

Как напомнило The Jerusalem Post, в феврале 2022 года Нафтали Беннетт, занимавший пост премьер-министра, заявил, что Израиль значительно развивает свои лазерные технологии и сможет взять их на вооружение гораздо раньше, чем ожидается. В январе 2023 года командующий ЦАХАЛ Авив Кохави в интервью изданию сообщил, что лазерное вооружение хорошо показало себя во время полевых испытаний, поэтому израильские войска планируют усовершенствовать его для реального применения.

"Система лазерной защиты — это действительно отличная новость. Она будет как наземного, так и воздушного базирования. Я хочу быть осторожным в отношении сроков. Через два года мы рассчитываем развернуть системы вдоль границы с сектором Газа, чтобы проверить эффективность этого средства", — высказался он.

Ранее писали, как ВСУ научились бороться с иранскими дронами Shahed-131 и Shahed-136, которые российские войска используют для атаки объектов инфраструктуры. Силы обороны Украины используют против них разные типы вооружений и средства радиоэлектронной борьбы, не давая БПЛА долетать до целей.

В октябре стало известно, что Израиль предоставил Украине суперточные системы Smart Shooter для поражения иранских дронов. По сути своей это "умные" прицелы, которые определют воздушные угрозы и точно наводят на него стрелковое оружие.