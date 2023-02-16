ЗС РФ вночі 16 лютого запускали по Україні ракети та БПЛА: куди цілилися

За даними глави Офісу президента, прильоти були на півночі та заході, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Росіяни обстрілювали регіони "Калібрами", але українські сили ППО спрацювали "на відмінно".

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Російські військові вночі 16 лютого влаштували чергову ракетну атаку по Україні, а також запускали безпілотники. Про це написав у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За даними чиновника, є влучання на півночі та заході України, а також у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Єрмак наголосив на зміні тактики російських окупантів — перед пуском ракет вони ведуть активну розвідку фальшивими цілями.

"Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет і БПЛА", — сказав він.

Військові РФ, за даними глави пресцентру сил оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк, випустили 8 ракет "Калібр". В ефірі телемарафону вона заявила про відмінну роботу сил ППО на півдні країни.

"ППО південного напрямку спрацювала на відмінно — збиті всі 8 ракет. Над Миколаївщиною — 6, над Херсонщиною — 2. На жаль, ворог використав й інші способи ураження — це була змішана атака. Застосовувалися дрони та літаки стратегічної авіації. Є влучання у Львівській області", — сказала Гуменюк.

Нічна атака ЗС РФ 16 лютого — де були вибухи

Унаслідок ракетного удару ЗС РФ по Львівській області постраждалих чи жертв немає, зазначив голова Львівської обласної адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

Під час повітряної тривоги росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури регіону, пожежу вже загасили, поінформував він і закликав українців дотримуватись заходів безпеки.

Київська ОВА попереджала про загрозу ракетної атаки на всій території України. У Telegram-каналах повідомляли про вибухи у Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській областях і Запоріжжі. За попередніми даними, там працювали системи ППО.

"Про звуки вибухів, які сьогодні вночі могли чути мешканці деяких районів Запоріжжя. Це була точна робота наших сил протиповітряної оборони. Нині у місті все спокійно, прильотів не зафіксовано", — повідомив секретар Запорізької міськради Андрій Куртєв.

Харківську область обстрілювали із С-300 з боку російського Бєлгорода, але даних про прильоти поки що немає.

Російські військкори пишуть, що вночі загарбники запускали іранські дрони Shahed, які вони перейменовують на "Герань", ракети та хибні цілі "для розкриття українських систем ППО".

Нагадаємо, що станом на 15 лютого ЗСУ помітили лише 1 надводний ракетоносій армії РФ з 8 ракетами "Калібр". Окупанти зменшили корабельне угруповання майже вдвічі порівняно з минулими днями.

ЗС РФ 15 лютого запускали в Україну повітряні кулі з кутовими відбивачами і, ймовірно, розвідобладнанням. У Київській області по цілі відпрацювали системи ППО.

Британська газета Financial Times 14 лютого писала про накопичення Росією авіації на кордоні з Україною. На думку авторів матеріалу, це свідчить про підготовку нової фази війни.