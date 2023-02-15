Росія зменшила своє корабельне угруповання в Чорному морі, — ЗСУ (відео)

За інформацією військових, російські агресори зменшили корабельне угруповання майже вдвічі через шторм, який зараз відбувається в Чорному морі.

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Росія зменшила кількість свого корабельного угруповання в Чорному морі. ЗСУ зафіксували лише один надводний ракетоносій із 8 ракетами "Калібр". Про це в ефірі "Апострофу TV" заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що в Чорному морі зараз відбувається шторм, який типовий для цієї пори року, приблизно у 2-3 бали.

"Це дозволяє корабельному угрупованню супротивника перебувати на бойовому чергуванні", — сказала Гуменюк.

Вона заявила, що російські агресори зменшили своє корабельне угруповання майже вдвічі порівняно з минулими днями. За її словами, зараз у морі всього перебуває 6 кораблів і катерів, серед яких лише один ракетоносій.

"Інші ракетоносії заведені до пунктів базування, що може свідчити про підготовку до масового виходу й масовий ракетний удар. Але ми не виключаємо й можливості точкових ударів", — додала Гуменюк.

[ + – ] Гуменюк про оперативну обстановку на півдні України

Нагадаємо, 14 лютого Наталія Гуменюк повідомила, що російське військове командування розмістило своє корабельне угрупування в Чорному морі подалі. Причиною цього можуть бути новини про передачу Україні далекобійної зброї.

Крім того, раніше повідомлялося, що 13 лютого Наталія Гуменюк розповіла, що Росія не відмовилася від намірів продовжувати ракетний терор України та, ймовірно, може вчинити масований обстріл на річницю повномасштабного вторгнення — 24 лютого.