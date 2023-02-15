Россия уменьшила свою корабельную группировку в Черном море, - ВСУ (видео)

По информации военных, российские агрессоры уменьшили корабельную группировку почти вдвое из-за шторма, который сейчас происходит в Черном море.

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Россия уменьшила количество своей корабельной группировки в Черном море. ВСУ зафиксировали только один надводный ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр". Об этом в эфире Апостроф TV заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что в Черном море сейчас происходит шторм, который типичный для этого времени года, приблизительно в 2-3 балла.

"Это позволяет корабельной группировке противника находиться на боевом дежурстве", — сказала Гуменюк.

Она заявила, что российские агрессоры уменьшили свою корабельную группировку почти вдвое в сравнении с прошлыми днями. По ее словам, сейчас в море всего находится 6 кораблей и катеров, среди которых только один ракетоноситель.

"Остальные ракетоносители заведены в пункты базирования, что может свидетельствовать о подготовке к массовому выходу и массовому ракетному удару. Но мы не исключаем и возможности точечных ударов", — добавила Гуменюк.

[ + – ] Гуменюк об оперативной обстановке на юге Украины

Напомним, 14 февраля Наталья Гуменюк сообщила, что российское военное командование разместило свою корабельную группировку в Черном море подальше. Причиной этого могут быть новости о передаче Украине дальнобойного оружия.

Кроме того, ранее сообщалось, что 13 февраля Наталья Гуменюк рассказала, что Россия не отказалась от намерений продолжать ракетный террор Украины и, вероятно, может совершить массированный обстрел на годовщину полномасштабного вторжения — 24 февраля.