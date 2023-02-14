Россия переместила подальше свои корабли на фоне новостей о передаче ВСУ дальнобойного оружия

По словам спикера пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, российская корабельная группировка сейчас держится восточнее, ближе к Новороссийску. Сегодня на боевом дежурстве в Черном море находится восемь кораблей противника.

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Российское военное командование разместило свою корабельную группировку в Черном море подальше. Причиной этого могут быть новости о передаче Украине дальнобойного оружия. Об этом во вторник, 14 февраля, в эфире национального телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Как считает руководитель пресс-центра, враг пытается переместить корабли в более ракетобезопасный для себя район. С этой целью российское командование вывело боевые суда подальше от оккупированного Крыма и ближе к Новороссийску.

[ + – ] Россия разместила корабли ближе к Новороссийску

По словам Гуменюк, таким образом россияне отреагировали на информацию о том, что партнеры готовы передать украинской стороне дальнобойное оружие.

"Вражеская корабельная группировка держится очень восточнее, они углубляются в более ракетобезопасный для себя район, поскольку нарративы о том, что мы ожидаем прибытия дальнобойного оружия, все же на них влияют", — объяснила она.

По словам Гуменюк, сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море восемь боевых кораблей, включая те, которые являются носителями ракет типа "Калибр".

Напомним, 13 февраля Наталья Гуменюк рассказала, что Россия не отказалась от намерений продолжать ракетный террор Украины и, вероятно, может совершить массированный обстрел на годовщину полномасштабного вторжения — 24 февраля. По ее словам, сроки между массированными обстрелами России составляют около двух недель.

12 февраля руководитель пресс-центра Сил обороны юга сообщила, что оккупанты на юге продолжают имитировать активную деятельность и терроризируют обстрелами мирное население. ВСУ, в свою очередь, подбили две вражеские лодки на Днепре.