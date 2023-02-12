"Готовили для маневрирования ДРГ". ВСУ подбили 2 вражеские лодки на Днепре

ВСУ за прошедшие сутки удачно отработали по позициям кафиров в Херсонской области, уничтожив и повредив их технику.

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Российские оккупанты на юге продолжают имитировать активную деятельность и продолжают обстрелами терроризировать мирное население. ВСУ в свою очередь и дальше "минусуют" вражескую технику и склады с боеприпасами. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, ситуация на Южном направлении до сих пор остается сложной, но контролируется Силами обороны. За прошедшие сутки украинские защитники выполнили более 60 огневых задач. Есть попадания во вражеские склады горюче-смазочных материалов в Олешках, склады с боеприпасами в Каховке, есть уничтожение вражеского блокпоста на Левобережье.

"Есть также попадание с поражением и повреждением крупнокалиберной артиллерии врага — это более 5 единиц. Данные уточняются, и 3 единицы автомобильной техники. Также поражены 2 лодки, которые враг продолжает готовить для маневрирования диверсионно-разведывательных групп в дельте Днепра", — сказала .

Ранее Фокус сообщал, что в Донецкой области мобилизованные россияне жалуются, что уже полгода не могут взять высоту, которую держат ВСУ. По их словам, украинские защитники положили там 2 батальона ВС РФ и так называемой "ДНР", а самих оккупантов заставляют штурмовать позиции Сил обороны с 4 магазинами к автоматам.

В Луганской области российским оккупантам изрядно досталось от ВСУ в районе Кременной. Они вынуждены были отойти вместе с техникой, чтобы восполнить потери.