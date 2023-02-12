"Готували для маневрування ДРГ". ЗСУ поцілили 2 ворожі човни на Дніпрі

ЗСУ минулої доби вдало відпрацювали по позиціях окупантів на Херсонщині, знищивши та пошкодивши їхню техніку.

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Російські окупанти на півдні продовжують імітувати активну діяльність та продовжують обстрілами тероризувати мирне населення. ЗСУ своєю чергою і далі "відмінусовують" ворожу техніку та склади з боєприпасами. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, ситуація на Південному напрямку і досі залишається складною, але контролюється Силами оборони. Впродовж минулої доби українські захисники виконали понад 60 вогневих завдань. Є влучання у ворожі склади пально-мастильних матеріалів у Олешках, склади з боєприпасами у Каховці, є знищення ворожого блокпосту на Лівобережжі.

"Є також влучання з ураженням і пошкодженням великокаліберної артилерії ворога – це понад 5 одиниць. Дані уточнюються, і 3 одиниці автомобільної техніки. Також уражено 2 човни, які ворог продовжує готувати для маневрування диверсійно-розвідувальних груп в дельті Дніпра", — сказала Наталія Гуменюк.

Раніше Фокус повідомляв, що на Донеччині мобілізовані росіяни скаржаться, що вже пів року не можуть взяти висоту, яку тримають ЗСУ. За їхніми словами, українські захисники поклали там 2 батальйони ЗС РФ і так званої "ДНР", а самих окупантів змушують штурмувати позиції Сил оборони з 4 магазинами до автоматів.

На Луганщині російським окупантам добряче дісталося від ЗСУ в районі Кремінної. Вони змушені були відійти назад разом із технікою, щоб поповнити втрати.