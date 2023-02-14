Росія перемістила подалі свої кораблі на тлі новин про передачу ЗСУ далекобійної зброї

За словами спікерки пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російське корабельне угруповання зараз тримається на схід, ближче до Новоросійська. Сьогодні на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває вісім кораблів супротивника.

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Російське військове командування розмістило своє корабельне угруповання у Чорному морі подалі. Причиною цього можуть бути новини про передачу Україні далекобійної зброї. Про це у вівторок, 14 лютого, в ефірі національного телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Як вважає керівниця пресцентру, ворог намагається перемістити кораблі до ракетобезпечнішого для себе району. З цією метою російське командування вивело бойові судна подалі від окупованого Криму та ближче до Новоросійська.

[ + – ] Росія розмістила кораблі ближче до Новоросійська

За словами Гуменюк, у такий спосіб росіяни відреагували на інформацію про те, що партнери готові передати українській стороні далекобійну зброю.

"Вороже корабельне угруповання тримається дуже східніше, вони заглиблюються в більш ракетобезпечний для себе район, оскільки наративи про те, що ми очікуємо на прибуття далекобійної зброї, все ж таки на них впливають", — пояснила вона.

За словами Гуменюк, сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море вісім бойових кораблів, включаючи ті, що є носіями ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, 13 лютого Наталія Гуменюк розповіла, що Росія не відмовилася від намірів продовжувати ракетний терор України і, ймовірно, може вчинити масований обстріл на річницю повномасштабного вторгнення — 24 лютого. За її словами, терміни між масованими обстрілами Росії становлять близько двох тижнів.

12 лютого керівниця пресцентру Сил оборони півдня повідомила, що окупанти на півдні продовжують імітувати активну діяльність та тероризують обстрілами мирне населення. ВСУ, натомість, підбили два ворожі човни на Дніпрі.