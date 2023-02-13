РФ може завдати нового масованого ракетного удару в річницю вторгнення, — ЗСУ (відео)

За словами представниці командування Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, термін між масованим обстрілом Росії становить приблизно два тижні. Так, 24 лютого може бути нова атака російських ракет.

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Росія не відмовилася від намірів продовжувати ракетний терор України і, можливо, може здійснити масований обстріл на річницю повномасштабного вторгнення — 24 лютого. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, російське корабельне угруповання продовжує перебувати на службі. Зокрема, в морі знаходяться два підводні човни, на борту яких є 8 ракет.

Вона зазначила, що кораблі можуть залучити до масованої, комбінованої чи точкової ракетної атаки.

"Як правило, пуски з підводних човнів складно виявити і в такий спосіб ворог може тероризувати місцеве населення загрозою цих ударів. Але ми пам'ятаємо, що вони частіше грають м'язами, а напоготові мають надводні ракетоносії, які знаходяться у пунктах базування", — сказала Наталія Гуменюк.

Представниця командування додала, що швидше за все вони готуються до наступного виходу. Терміни між масованим обстрілом Росії становлять приблизно два тижні. Так, 24 лютого може бути нова атака російських ракет.

Нагадаємо, 11 лютого в ГУР заявили, що РФ не має ресурсів для великомасштабного наступу до річниці вторгнення. Зараз росіяни шукають слабкі місця в обороні та намагаються досягти хоч якихось успіхів, незважаючи на дефіцит ракет.

10 лютого РФ завдала масованого удару ракетами та ударними безпілотниками по території України. Повітряним силам України вдалося ліквідувати 61 із 71 ворожих ракет.

Однак окупанти пошкодили об'єкти теплової та гідрогенерації, а також у високовольтній інфраструктурі у шести регіонах.