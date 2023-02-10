Масований обстріл 10 лютого: у Повітряних силах назвали кількість збитих ракет

Ворог здійснював запуски як із повітря, так і з Чорного моря. Окрім ракет у повітряному просторі України зафіксували іранські безпілотники Shahed-136.

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Повітряним силам України вдалося ліквідувати 61 із 71 ворожих ракет, випущених вранці п'ятниці, 10 лютого. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури. З повітря Україна була атакована бомбардувальниками Ту-95МС, які здатні випускати ракети Х-101 та Х-555 з району Каспійського моря та Волгодонська.

З Чорного моря російські війська запустили крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Усього було зафіксовано 71 пуск ракетами Х-101, Х-555, "Калібр".

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", про які повідомляли раніше!" — йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

Головнокомандувач українськими військами Валерій Залужний заявив, що кілька російських ракет було помічено в повітряному просторі Молдови та Румунії. Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що Україна мала можливість їх збити, проте уламки в такому разі могли б розлетітися по території цих країн і призвести до непоправних наслідків.

Нагадаємо, що під час масованого ракетного удару 10 лютого ЗС РФ атакували Харківську та Запорізьку області рекордною кількістю ракет С-300. По регіонах було випущено 35 таких снарядів, про що розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Також 10 лютого окупанти пошкодили об'єкти генерації та високовольтну мережу. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що енергетична система постраждала одразу у шести регіонах.