ЗС РФ атакували Харківську та Запорізьку області рекордною кількістю ракет С-300, — Ігнат

За словами речника Повітряних сил, ворожі снаряди запускалися з території Бєлгородської області та окупованого Токмака Запорізької області.

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Під час масованого ракетного удару по Україні 10 лютого російські війська атакували Харківську та Запорізьку області рекордною кількістю ракет С-300. По регіонах випустили 35 таких снарядів. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, ракети запускали з території Бєлгородської області та окупованого Токмака Запорізької області.

"Загалом такий, я б сказав, рекордний удар цими ракетами. До 35 зенітних ракет випущено по Запорізькій і по Харківській областях", — зазначив він.

Ігнат додав, що ЗС РФ використовують установки С-300 для терору українців. Снаряди випускають по густонаселених містах, і що далі розташоване місце запуску цих ракет, тим неточніше вони потрапляють по потенційних цілях.

"Вони використовують цю зброю як терор. У той час, коли ми за допомогою С-300 збиваємо ворожі ракети", — сказав речник.

Представник командування заявив, що українська армія має право знищувати ці зенітні комплекси росіян, де б вони не знаходилися. Щодня винищувачі ЗСУ завдають ударів за допомогою протирадіолокаційних ракет HARM.

"Але поки цього мало, потрібна потужніша зброя та адекватна відповідь ворогові, який тероризує мирних жителів", — вважає Ігнат.

Нагадаємо, вранці 10 лютого Росія завдавала масованого ракетного удару по Україні. У Харкові росіяни потрапили об'єктом енергетики, вибухи також пролунали у Києві, Кривому Розі. Про роботу ППО повідомлялося в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що російські ракети увійшли до повітряного простору Румунії та Молдови. За його словами, "Калібри" залетіли до Молдови з боку України та пролетіли над Румунією, після чого знову опинилися в небі над нашою країною.