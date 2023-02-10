Російські ракети увійшли в повітряний простір Молдови та Румунії, — Залужний (відео)

За словами головнокомандувача ЗСУ, "Калібри" залетіли до Молдови з боку України та пролетіли над Румунією, після чого знову опинилися в небі над нашою країною.

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10 лютого дві російські крилаті ракети типу "Калібр" зайшли у повітряний простір Молдови та Румунії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Головнокомандувач зазначив, що ракети увійшли на територію Молдови близько 10:18 з боку України, потім, близько 10:33, вони перетнули кордон з Румунією і знову увійшли в повітряний простір України.

Залужний також додав, що ці ракети були запущені з акваторії Чорного моря.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на спікера Повітряних сил Юрія Ігната, ЗС України мали змогу збити ці ракети, але розуміючи ризики та загрози для населення іноземної держави, дочекалися заходу ракет на територію України.

Ігнат також зазначив, що це вже не перший випадок такої провокації з боку РФ. Раніше російські ракети вже входили в повітряний простір Молодови.

Масований обстріл України 10 лютого

Нагадаємо, ЗС РФ здійснили масований обстріл України 10 лютого, випустивши у напрямку мирних міст десятки крилатих ракет. Під удар потрапили Київ, Харків та Кривий Ріг. Також повідомлялося про роботу ППО в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях.

Перші вибухи пролунали у Кривому Розі, Харкові та Києві. Також повідомлялося про роботу ППО в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях.

Нагадаємо, 10 лютого представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Російське військове командування намагалося здійснити "ракетний бліцкриг" проти України, але він провалився. При цьому удари найближчим часом не припиняться.