Масований обстріл України 10 лютого: у містах чути вибухи, влада повідомляє про роботу ППО

ЗС РФ здійснили масований обстріл України 10 лютого, випустивши у напрямку мирних міст десятки крилатих ракет. Під удар потрапили Київ, Харків та Кривий Ріг. Також повідомлялося про роботу ППО в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях.

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Російські війська здійснили масований ракетний обстріл України 10 лютого з використанням крилатих ракет. Перші вибухи пролунали у Кривому Розі, Харкові та Києві. Також повідомлялося про роботу ППО в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію, присвячену масованому обстрілу України.

Масований обстріл України 10 лютого: вибухи в містах та робота ППО

Приблизно о 9:36 місцеві пабліки почали інформувати про роботу ППО в різних областях України. Зокрема, повідомлялося про збитки на Одещині, а також про роботу ППО у Миколаївській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

О 9:35 повідомлялося про вибухи у Кривому Розі. Голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул попередив, що у напрямку населеного пункту летять ще 7 ракет.

О 9:49 у НЕК "Укренерго" повідомили про падіння в кілька об'єктів високовольтної інфраструктури у східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Приблизно о 10:00 повідомляв про політ ракет над Києвом. Як повідомив кореспондент Фокусу, у місті чути вибухи.

У цей же час місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Харкові та збиття ракети над областю. О 10:05 телеграм-канал Monitor інформував про вибух у Харкові. О 10:15 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що близько 10 ранку росіяни здійснили ще один удар по критичній інфраструктурі, а також попередив городян про можливі перебої зі світлом.

О 10:05 нардепка Марія Мезенцева повідомила про "приліт" у Києві, а за 5 хвилин додала, що над столицею спрацювала ППО.

О 10:20 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про те, що одна з ворожих ракет опинилась у повітряному просторі Молдови.

"Одна ракета в повітряному просторі Молдови (транзитом поки що)", — написав Кім.

Також чиновник додав, що очікується третя хвиля запуску ракет по Україні.

О 10:37 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки збитої ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі столиці.

О 10:39 "Суспільне" писало про вибухи у Хмельницькому, Вінниці та Івано-Франківську.

О 10:47 секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про те, що у місті зафіксовано два "прильоти".

Фото: скриншот

Масований обстріл України 10 лютого: хронологія подій

10 лютого приблизно о 8:30 по всій території України оголосили повітряну тривогу.

О 8:33 Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про те, що в повітрі знаходиться ворожа авіація, а в морі — кораблі-носії ракет "Калібр".

"Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і пройти в укриття. Віримо у ППО!" — написав Марченко у своєму телеграм-каналі.

Водночас о 8:33 телеграм-канал Monitor повідомив про злет МіГ-31К ВПС Росії.

"МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ". — сказано в повідомленні каналу.

О 8:34 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що очікується удар по території України — росіяни випустили 20 ракет.

"До 20 ракет чекаємо. Поки не видно", — написав Кім у своєму телеграм-каналі.

О 8:42 у ДТЕК повідомили про те, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

О 8:45 в Одеській районній адміністрації повідомили про запуск ракет із морських носіїв "Калібрів".

О 8:58 голова Дніпропетровської обласної ради повідомив, що орієнтовний час підльоту ворожих ракет до Дніпропетровщини – 9:30 ранку.

О 9:01 у телеграм-каналі Monitor повідомили, що додатковий запуск ракет уже в голосовій мережі. Повідомлялося, що ракети долетять у дві хвилі.

О 9:12 журналісти Klymenko Time повідомили, що у Києві під час повітряної тривоги городяни масово ховаються в метро.

О 9:17 журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про те, що 5 бомбардувальників стратегічної авіації ворога випустили ракети, ще 5 готуються до запусків.

О 9:31 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про те, що перші ракети увійшли до повітряного простору України. О 9:33 Кім повідомив про пуск другої хвилі ракет.

О 9:33 журналісти Klymenko Time написали про вибухи у Кривому Розі.

О 9:35 голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що до міста летять ще 7 ракет.