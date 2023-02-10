Масований обстріл України 10 лютого: супротивник здійснив перші запуски ракет (фото)

За даними кількох військових адміністрацій, очікується удар по території України як мінімум 20 ракетами. Перша інформація про вибухи у Кривому Розі з'явилася приблизно о 9:35.

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ЗС РФ здійснили масований обстріл України 10 лютого, використовуючи ракетне озброєння. Фокус зібрав в одному матеріалі інформацію про чергову атаку по нашій країні.

Масований обстріл України 10 лютого: хронологія подій

10 лютого приблизно о 8:30 на всій території України оголосили повітряну тривогу.

О 8:33 Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що в повітрі знаходиться ворожа авіація, а в морі — кораблі-носія ракет "Калібр".

"Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і пройти в укриття. Віримо у ППО!", — написав Марченко у своєму телеграм-каналі.

Водночас о 8:33 телеграм-канал Monitor повідомив про злет МіГ-31К ВПС Росії.

"МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ". — Сказано в повідомленні каналу.

О 8:34 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що очікується удар по території України — росіяни випустили 20 ракет.

"До 20 ракет чекаємо. Поки не видно", — написав Кім у своєму телеграм-каналі о 8:34.

О 8:42 у ДТЕК повідомили про те, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

О 8:45 в Одеській районній адміністрації повідомили про запуск ракет із морських носіїв "Калібрів".

О 8:58 голова Дніпропетровської обласної ради повідомив, що орієнтовний час підльоту ворожих ракет до Дніпропетровщини – 9:30 ранку.

О 9:01 у телеграм-каналі Monitor повідомили, що додатковий запуск ракет уже в голосовій мережі. Повідомлялося, що ракети долетять у дві хвилі.

О 9:12 журналісти Klymenko Time повідомили, що у Києві під час повітряної тривоги містяни масово ховаються в метро.

О 9:17 журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про те, що 5 бомбардувальників стратегічної авіації ворога випустили ракети, ще 5 готуються до запусків.

О 9:31 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про те, що перші ракети увійшли до повітряного простору України. О 9:33 Кім повідомив про пуск другої хвилі ракет.

О 9:33 журналісти Klymenko Time написали про вибухи у Кривому Розі.

О 9:35 голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що до міста летять ще 7 ракет.