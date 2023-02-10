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Массированный обстрел Украины 10 февраля: противник совершил первые запуски ракет (фото)

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По данным нескольких военных администраций, ожидается удар по территории Украины как минимум 20 ракетами. Первая информация о взрывах в Кривом Роге появилась примерно в 9:35.

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ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины 10 февраля, используя ракетное вооружение. Фокус собрал в одном материале информацию об очередной атаке по нашей стране.

Массированный обстрел Украины 10 февраля: хронология событий

10 февраля примерно в 8:30 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В 8:33 Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о том, что в воздухе находится вражеская авиация, а в море — корабли-носители ракет "Калибр".

"Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие. Верим в ПВО!", — написал Марченко в своем телеграм-канале.

Вместе с тем в 8:33 телеграм-канал Monitor сообщил о взлете МиГ-31К ВВС России.

"МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ". — сказано в сообщении канала.

В 8:34 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ожидается удар по территории Украины — россияне выпустили 20 ракет.

"До 20 ракет ждем. Пока не видно", — написал Ким в своем телеграм-канале в 8:34.

В 8:42 в ДТЭК сообщили о том, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

В 8:45 в Одесской районной администрации сообщили о запуске ракет с морских носителей "Калибров".

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В 8:58 глава Днепропетровского областного совета сообщил, что ориентировочное время подлета вражеских ракет в Днепропетровщину – 9:30 утра.

В 9:01 в телеграм-канале Monitor сообщили, что дополнительный запуск ракет уже в голосовой сети. Сообщалось, что ракеты долетят в две волны.

В 9:12 журналисты Klymenko Time сообщили о том, что в Киеве во время воздушной тревоги горожане массово укрываются в метро.

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В 9:17 журналист Андрей Цаплиенко сообщил о том, что 5 бомбардировщиков стратегической авиации врага выпустили ракеты, еще 5 готовятся к запускам.

В 9:31 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о том, что первые ракеты вошли в воздушное пространство Украины. В 9:33 Ким сообщил о пуске второй волны ракет.

В 9:33 журналисты Klymenko Time написали о взрывах в Кривом Роге.

В 9:35 глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о том, что в город летят еще 7 ракет.