Массированный обстрел Украины 10 февраля: в городах слышны взрывы, власти сообщают о работе ПВО

ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины 10 февраля, выпустив в направлении мирных городов десятки крылатых ракет. Под удар попали Киев , Харьков и Кривой Рог. Также сообщалось о работе ПВО в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

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Российские войска осуществили массированный ракетный обстрел Украины 10 февраля с использованием крылатых ракет. Первые взрывы прогремели в Кривом Роге, Харькове и Киеве. Также сообщалось о работе ПВО в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Фокус в одном материале собрал информацию, посвященную массированному обстрелу Украины.

Массированный обстрел Украины 10 февраля: взрывы в городах и работа ПВО

Примерно в 9:36 местные паблики начали информировать о работе ПВО в разных областях Украины. В частности, сообщалось о сбитиях в Одесской области, а также о работе ПВО в Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В 9:35 сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул предупредил, что в направлении населенного пункта летят еще 7 ракет.

В 9:49 в НЭК "Укрэнерго" сообщили о паданиях в несколько объектов высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Примерно в 10:00 сообщал о полете ракет над Киевом. Как сообщил корреспондент Фокуса, в городе слышны взрывы.

В это же время местные паблики сообщали о взрывах в Харькове и сбитии ракеты над областью. В 10:05 телеграм-канал Monitor информировал о взрыве в Харькове. В 10:15 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что около 10 утра россияне совершили еще один удар по критической инфраструктуре, а также предупредил горожан о возможных перебоях со светом.

В 10:05 нардеп Мария Мезенцева сообщила о "прилете" в Киеве, а через 5 минут добавила, что над столицей сработала ПВО.

В 10:20 глава Николаевской ОВА Николай Ким сообщил о том, что одна из вражеских ракет оказалось в воздушном пространстве Молдовы.

"Одна ракета в воздушном пространстве Молдовы(транзитом пока)", — написал Ким.

Также чиновник добавил о том, что ожидается третья волна запуска ракет по Украине.

В 10:37 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что обломки сбитой ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе столицы.

В 10:39 "Суспілне" писало о взрывах в Хмельницком, Виннице и Ивано-Франковском.

В 10:47 секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил о том, что в городе зафиксировано два "прилета".

Фото: скриншот

Массированный обстрел Украины 10 февраля: хронология событий

10 февраля примерно в 8:30 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В 8:33 Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о том, что в воздухе находится вражеская авиация, а в море — корабли-носители ракет "Калибр".

"Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие. Верим в ПВО!", — написал Марченко в своем телеграм-канале.

Вместе с тем в 8:33 телеграм-канал Monitor сообщил о взлете МиГ-31К ВВС России.

"МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ". — сказано в сообщении канала.

В 8:34 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ожидается удар по территории Украины — россияне выпустили 20 ракет.

"До 20 ракет ждем. Пока не видно", — написал Ким в своем телеграм-канале.

В 8:42 в ДТЭК сообщили о том, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

В 8:45 в Одесской районной администрации сообщили о запуске ракет с морских носителей "Калибров".

В 8:58 глава Днепропетровского областного совета сообщил, что ориентировочное время подлета вражеских ракет в Днепропетровщину – 9:30 утра.

В 9:01 в телеграм-канале Monitor сообщили, что дополнительный запуск ракет уже в голосовой сети. Сообщалось, что ракеты долетят в две волны.

В 9:12 журналисты Klymenko Time сообщили о том, что в Киеве во время воздушной тревоги горожане массово укрываются в метро.

В 9:17 журналист Андрей Цаплиенко сообщил о том, что 5 бомбардировщиков стратегической авиации врага выпустили ракеты, еще 5 готовятся к запускам.

В 9:31 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о том, что первые ракеты вошли в воздушное пространство Украины. В 9:33 Ким сообщил о пуске второй волны ракет.

В 9:33 журналисты Klymenko Time написали о взрывах в Кривом Роге.

В 9:35 глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о том, что в город летят еще 7 ракет.