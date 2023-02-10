Российские ракеты вошли в воздушное пространство Молдовы и Румынии, — Залужный (видео)

По словам главнокомандующего ВСУ, "Калибры" залетели в Молдову со стороны Украины и пролетели над Румынией, после чего вновь оказались в небе над нашей страной.

Related video

10 февраля две российские крылатые ракеты типа "Калибр" зашли в воздушное пространство Молдовы и Румынии. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Главнокомандующий отметил, что ракеты вошли на территорию Молдовы около 10:18 со стороны Украины, затем, около 10:33, они пересекли границу с Румынией и вновь вошли в воздушное пространство Украины.

Залужный также добавил, что данные ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната, ВС Украины имели возможность сбить эти ракеты, но понимая риски и угрозы населения иностранного государства, дождались захода ракет на территорию Украины.

Игнат также отметил, что это уже не первый случай подобной провокации со стороны РФ. Ранее российская ракеты уже входили в воздушное пространство Молодовы.

Массированный обстрел Украины 10 февраля

Напомним, ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины 10 февраля, выпустив в направлении мирных городов десятки крылатых ракет. Под удар попали Киев, Харьков и Кривой Рог. Также сообщалось о работе ПВО в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

Первые взрывы прогремели в Кривом Роге, Харькове и Киеве. Также сообщалось о работе ПВО в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

Напомним, 10 февраля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Российское военное командование пыталось совершить "ракетный блицкриг" против Украины, но он провалился. При этом удары в ближайшее время не прекратятся.