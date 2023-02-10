"Ракетный блицкриг" России не увенчался успехом в Украине, но удары продолжатся, - ГУР МО

В ГУР МОУ поведали, как очередной стратегический план Кремля потерпел поражение в Украине. К стабилизации энергосистемы привлечены специалисты со всей страны.

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Российское военное командование пыталось совершить "ракетный блицкриг" против Украины, но он провалился. При этом удары в ближайшее время не прекратятся, о чем заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Власти России, как отметил он, планировали в ходе так называемого первого блицкрига захватить Киев за несколько дней. В октябре прошлого года они рассчитывали за короткий срок вывести из строя энергосистему страны, но и это не получилось.

"Ракетный блицкриг совершенно провалился у Путина. В принципе, как и все остальные его стратегические планы. Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери, несмотря на умышленные попадания по гражданским объектам, домам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сломалось", — заявил Андрей Юсов.

Сейчас к ремонтным работам привлечены энергетики и сотрудники ГСЧС по всей стране, а западные партнеры поставляют оборудование и генераторы. Поэтому, как отметили в ГУР МО, можно смело заявлять о том, что украинская энергосистема выстояла.

"Мы выстоим. И уже видно, что весна – скоро. То есть ракетный блицкриг провалился. Будут ли они дальше пробовать продолжать эти теракты? Да, будут, потому что других методов у них не так много остается", – подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, что 10 февраля российские оккупанты вновь совершили запуски ракет, пытаясь воплотить массированный обстрел Украины. В 8:30 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Также 10 февраля заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что интенсивность обстрелов региона увеличилась. Он призвал местных жителей добровольно эвакуироваться до полного освобождения области украинскими защитниками.