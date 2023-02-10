"Ракетний бліцкриг" Росії не увінчався успіхом в Україні, але удари продовжаться, — ГУР МО

У ГУР МОУ розповіли, як черговий стратегічний план Кремля зазнав поразки в Україні. До стабілізації енергосистеми залучено фахівців з усієї країни.

Related video

Російське військове командування намагалося здійснити "ракетний бліцкриг" проти України, але він провалився. Водночас удари найближчим часом не припиняться, про що заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Влада Росії, як зазначив він, планувала під час так званого першого бліцкригу захопити Київ за кілька днів. У жовтні минулого року вони розраховували за короткий термін вивести з ладу енергосистему країни, але це не вийшло.

"Ракетний бліцкриг абсолютно провалився у Путіна. У принципі, як і всі інші його стратегічні плани. Українське суспільство ще більше згуртувалося, попри величезні втрати, попри навмисні влучення по цивільних об'єктах, будинках, житлових багатоквартирних будинках. Український спротив не зламався", — заявив Андрій Юсов.

Наразі до ремонтних робіт залучено енергетики та співробітники ДСНС по всій країні, а західні партнери постачають обладнання та генератори. Тому, як зазначили у ГУР МО, можна сміливо заявляти, що українська енергосистема вистояла.

"Ми вистоємо. І вже видно, що весна – скоро. Тобто ракетний бліцкриг провалився. Чи будуть вони далі пробувати продовжувати ці теракти? Так, будуть, тому що інших методів у них не так багато залишається", – наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що 10 лютого російські окупанти знову здійснили запуск ракет, намагаючись втілити масований обстріл України. О 8:30 на всій території України оголосили повітряну тривогу.

Також 10 лютого заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що інтенсивність обстрілів регіону збільшилась. Він закликав місцевих мешканців добровільно евакуюватись до повного звільнення області українськими захисниками.