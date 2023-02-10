54 удари за добу: інтенсивність обстрілів Херсонщини збільшилась, — облрада

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав місцевих мешканців добровільно евакуюватись до повного звільнення регіону українськими захисниками.

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В останні дні Херсонщину обстрілюють більше, тож заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський просить громадян добровільно виїхати з області до звільнення ЗСУ лівобережної її частини. Це політик заявив у соцмережах.

"Протягом минулої доби ворог обстріляв наші громади 54 рази, 18 разів – безпосередньо Херсон. 1 особа загинула, троє отримали поранення", — повідомив Соболевський.

Політик наголосив, що херсонцям варто подумати про добровільну евакуацію до моменту, коли уся область буде звільнена українськими збройними силами.

Нагадаємо, 9 лютого заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про відкриття кадетських корпусів на окупованих територіях. Тимчасові адміністрації розгорнули ідеологічну кампанію та змушують українців віддавати своїх дітей "на навчання". Такий корпус вже приймає неповнолітніх українців у Луганській області, планують відкрити ще кілька на Херсонщині. Окрім того, окупанти вмовляють доєднатись до боротьби на їхньому боці українських в’язнів. На стать, статтю та стан здоров’я не дивляться.

8 лютого голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла в ефірі єдиного телемарафону, що ЗСУ вдалося знищити сім легких човнів окупантів на півдні. Плавзасоби загарбники вкрали у жителів Херсонщини та готували для диверсійних груп.

Днем раніше СБУ повідомила про підозру голові СБУ часів Віктора Януковича Олександру Якименку. Колишній голова відомства приєднався до окупаційної адміністрації в Херсонській області та підозрюється в катуванні херсонців. Якименко з 2014 року переховувався у Росії, бо підозрювався у держзраді. Після деокупації Херсону ексголова СБУ втік на підконтрольну окупантам територію.