Росіяни роблять з українських дітей своїх кадетів на окупованих територіях, — Маляр

Кадетів вже готують у місті Старобільську Луганської області, планують відкрити кадетські корпуси і в Херсонській області, розповіла заступниця міністра оборони України.

Related video

Окупаційні адміністрації відкривають кадетські корпуси та змушують українців віддавати туди своїх дітей. Про це повідомила у своїх соцмережах Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України.

"Великі втрати в живій силі змушують російських окупантів вживати як довготривалих ідеологічних, так й екстрених заходів для продовження тотальної мобілізації на тимчасово окупованих територіях України", — розповіла Ганна Маляр.

Окупаційна влада планує відкривати кадетські корпуси у Скадовському, Каланчацькому, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонської області. Адміністрації вже розгорнули ідеологічну компанію з примушення батьків відправляти неповнолітніх українців "на навчання".

Дітьми окупанти не обмежились. На тимчасово окупованих українських територіях активно агітують в’язнів вступати до складу російських приватних військових компаній.

"Приймаються злочинці незалежно від їх кримінальних статей, віку, стану здоров’я і статі", — підкреслила заступниця міністра.

Нагадуємо, розвідники Японії 9 лютого пов’язали велику кількість вбивств серед вищих чинів ЗС РФ з перевагою українських збройних сил у кіберпросторі. Також військові ЗСУ можуть отримувати інформацію від місцевих. Японська розвідка встановила, що на війні в Україні загинуло вже близько 20 російських генералів. Колишній начальник штабу сухопутних сил самооборони Японії Кієфумі Івата вважає, що втрат кремлівських генералів буде ще "набагато більше".

Також 9 лютого Фокус повідомляв про втечу окупантів під Мар'їнкою. ЗС РФ не були готові до зустрічі з українськими десантниками, тому кинули зброю та накивали п’ятами з позицій. Своїх поранених російські армійці теж залишили.