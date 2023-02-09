"Буде набагато більше": на війні в Україні загинули 20 генералів РФ, — розвідка Японії

Розвідники вважають, що велика кількість вбивств серед вищих чинів ЗС РФ відбувається завдяки перевазі українських збройних сил у кіберпросторі. Також для ЗСУ можуть передавати інформацію про окупантів місцеві жителі.

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Розвідка Японія, ґрунтуючись на даних, зібраних у співпраці зі США та Європою, встановила, що на війні в Україні з моменту повномасштабного вторгнення загинуло майже 20 російських генералів. Про це повідомляє видання Nikkei Asia.

Колишній начальник штабу сухопутних сил самооборони Японії Кієфумі Івата вважає, що кількість втрат серед російських генералів буде "набагато більшою". За його словами, велика кількість вбивств серед вищих чинів ЗС РФ відбувається завдяки перевазі українських збройних сил у кіберпросторі.

Українські військові можуть дізнатися про місцезнаходження військових. Окрім того, російська тактика передбачає, що генералів відправляють безпосередньо на поле бою.

Івата зазначив, що смерть представника найвищого командного складу російської армії послаблює бойовий дух солдат.

Високопоставлений представник японської розвідки розповів журналістам, що ще одним фактором високої смертності серед генералів РФ є співпраця мешканців Донецької і Луганської областей із ЗСУ.

"У двох східних областях можуть бути інформатори, які передають інформацію Україні", — сказав він.

Нагадаємо, 7 лютого OSINT-експерт Іраклі Комахідзе повідомив, що в Україні з 4 на 5 лютого загинув російський генерал Дмитро Ульянов. Він командував мобілізованими з Татарстану та приїхав на війну за власним бажанням.

Раніше, 24 січня, у розвідці Британії розповіли, що розкол у ЗС РФ посилюється, через що з посади оперативного командувача російських військ в Україні було усунуто генерал-полковника Михайла Теплинського.