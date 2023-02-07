В Україні загинув генерал ПДВ Росії Дмитро Ульянов, — соцмережі

Топофіцер приїхав на війну за власним бажанням. Відомо, що генерал-майор Дмитро Ульянов командував "мобіками" із Татарстану.

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В Україні з 4 на 5 лютого Сили оборони знищили російського генерала Дмитра Ульянова. Як повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, черговий ліквідований російський офіцер командував полком мобілізованих окупантів із Татарстану.

Комахідзе пише, що за даними відкритих джерел, Ульянов раніше служив на посаді Начальника штабу 7-ї дивізії ПДВ, командиром 1141-го артилерійського полку, а також з 2015 по 2017 роки був командиром 98-ї дивізії ПДВ.

У якій зоні бойових дій загинув Ульянов не уточнюється, проте відомо, що генерал прибув в Україну добровольцем.

За інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, з початку широкомасштабної агресії РФ до лютого 2023 року в Україні ліквідовано 1740 високопоставлених російських військовослужбовців. З них:

генералів — 10;

полковників — 52;

підполковників — 119;

майорів — 232;

капітанів — 334;

старших лейтенантів — 553;

лейтенантів — 292;

звання не ідентифіковано — 148.

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Нагадаємо, згідно з даними Генштабу Збройних Сил України від 24 січня за 11 місяців війни було ліквідовано 122 170 російських загарбників. Також противник втратив 3152 танки, 289 літаків та 2148 артилерійських систем.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 3 лютого заявив, що Україна платить дуже високу ціну за утримання Бахмута, але захисники залишити його не можуть. За словами радника, Бахмут є не просто населеним пунктом Донецької області, а рідним домом для українців.