Росія планує новий наступ. До чого потрібно готуватись українцям

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Особливо вразливих такі повідомлення занурили у стан паніки. Але щоб розібратися, що відбувається, потрібно почати з вересня, коли в Росії почалася так звана часткова мобілізація, в рамках якої нібито призвали 300 тисяч осіб.

Справа в тому, що жовтень, потім листопад, а після нього грудень почергово стали рекордними місяцями для російських окупаційних військ за втратами. Вони втратили 47 110 знищених та невідому кількість поранених. І справді, а скільки ж поранених? Чи варто ці 47 110 помножити на півтора, два, три чи навіть чотири? Припустимо, що два. Це скромний показник, але навіть він видає 94220 осіб. Тобто, сумарно після старту часткової мобілізації втрати росіян склали в середньому 150 тис.

Тобто від початку мобілізації вони втратили 50% від її плану на заклик. А хто замінив ці 150 тис. у зоні бойових дій по 50 тис. на місяць? А замінили їх ті, хто не був на полігонах. Тобто до нового року російські окупаційні війська практично повністю вичерпали ресурс своєї осінньої мобілізації, адже кожну одиницю, що втратила боєздатність, слід компенсувати.

Постає питання, коли ресурс мобілізації піде в нуль? Судячи з прискорення показника втрат, до кінця лютого — початку березня вересневого призову у складі РВВ практично не буде. Тобто за січень та лютий їм необхідно зібрати компенсацію цих перспективних втрат, а це щонайменше 50 тис. осіб на місяць. І не тільки.

Адже 50 тис. — це компенсуючий показник, який витрачається за місяць, отже, повноцінною компенсацією має бути кількісний показник не менше 100 тис. І це лише тій частині, що у зоні бойових дій.

Для того, щоб реалізувати план затяжної війни, ця чисельність повинна бути в місячному вираженні значно більшою, а для нової, масштабної наступальної операції взагалі перевищувати мобілізацію 150-200 тис. на місяць.

За прикладом попередньої мобілізації ми бачили, що вся ця непрофесійна та неякісна маса швидше гальмувала дії ЗСУ, ніж їх блокувала. В іншому ж жодних досягнень вони не принесли, якщо не говорити про рекорди власних втрат.

Але головне питання… Вони з важкістю чимось забезпечили мобілізованих першої хвилі, а чим забезпечуватимуть наступні хвилі? Гвинтівки Мосіна? Вже було — нічого нового. Танкові кулаки? Хіба що Т-55 та Т-34. Артилерія? А снаряди, де взяти? Кожному мобілізованому по кувалді?

Отже, ЗСУ просто потрібно буде більше зброї та боєприпасів, щоб знищувати більше мобілізованих. І саме про це говорив президент, і саме це відбуватиметься, якщо російське командування захоче використати ресурс для нового наступу.

Шизофренічні плани російського військово-політичного керівництва так чи інакше, але зіткнуться з суворою реальністю мобілізаційного потенціалу, а точніше його відсутності у російської армії, а також старанністю ЗСУ щодо винищення мобілізованого ресурсу 2.0.

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