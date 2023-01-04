Россия планирует новое наступление. К чему нужно готовиться украинцам

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Особо впечатлительных такие сообщения погрузили в состояние паники. Но чтобы разобраться, что происходит, нужно начать с сентября, когда в России началась так называемая частичная мобилизация, в рамках которой якобы призвали 300 тыс. человек.

Дело в том, что октябрь, затем — ноябрь, а после него — декабрь поочередно стали рекордными месяцами для российских оккупационных войск по потерям. Они потеряли 47 110 уничтоженными и неизвестное количество раненными. И вправду, а сколько же раненных? Стоит ли эти 47 110 умножить на полтора, два, три или даже четыре? Предположим, что два. Это скромный показатель, но даже он выдает 94 220 человек. То есть сумарно после старта частичной мобилизации потери россиян составили в среднем 150 тыс.

То есть с самого начала мобилизации они потеряли 50% от ее плана по призыву. А кто заменил эти 150 тыс. в зоне боевых действий по 50 тыс. в месяц? А заменили их те, кто не находился на полигонах. То есть к новому году российские оккупационные войска практически полностью исчерпали ресурс своей осенней мобилизации, ведь каждую утратившую боеспособность единицу следует компенсировать.

Возникает вопрос, когда ресурс мобилизации уйдет в ноль? Судя по ускорению показателя потерь, к концу февраля — началу марта сентябрьского призыва в составе РОВ практически не будет. То есть за январь и февраль им необходимо собрать компенсацию этих перспективных потерь, а это минимум 50 тыс. человек в месяц. И не только.

Ведь 50 тыс. — это компенсирующий показатель, который растрачивается за месяц, следовательно, полноценной компенсацией должен быть количественный показатель не менее 100 тыс. И это только той части, что в зоне боевых действий.

Для того чтобы реализовать план затяжной войны, эта численность должны быть в месячном выражении значительно большей, а для новой, масштабной наступательной операции и вовсе превышать мобилизацию 150-200 тыс. в месяц.

По примеру предыдущей мобилизации мы видели, что вся эта непрофессиональная и некачественная масса, скорее, тормозила действия ВСУ, нежели их блокировала. В остальном же никаких достижений они не принесли, если не говорить о рекордах собственных потерь.

Но главный вопрос… Они с трудом чем-то обеспечили мобилизованных первой волны, а чем будут обеспечивать последующие волны? Винтовки Мосина? Уже было, ничего нового. Танковые кулаки? Разве что Т-55 и Т-34. Артиллерия? А снаряды где взять? Каждому мобилизованному по кувалде?

Следовательно, ВСУ просто нужно будет больше оружия и боеприпасов, чтобы уничтожать больше мобилизованных. И именно об этом говорил президент, и именно это будет происходить, если российское командование захочет использовать ресурс для нового наступления.

Шизофренические планы российского военно-политического руководства так или иначе, но столкнуться с суровой реальностью мобилизационного потенциала, а точнее — его отсутствия у российской армии, а также усердием ВСУ по истреблению мобилизованного ресурса 2.0.

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