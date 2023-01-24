ЗС РФ за 11 місяців вторгнення втратили понад 122 тисячі людей, — Генштаб ЗСУ (фото)
Російська армія, як сказано у свіжому зведенні, з першого дня вторгнення втратила понад 3150 танків, майже 6300 бойових броньованих машин і 289 літаків.
За 11 місяців повномасштабної війни Сили оборони України ліквідували 122 170 російських військовослужбовців. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил від 24 лютого.
Минулої доби, зокрема, українські військовослужбовці ліквідували 690 російських солдатів, а загальні втрати ЗС РФ серед особового складу становлять понад 122 тисячі осіб.
Крім цього, за день війська противника втратили 2 танки, 8 бойових броньованих машин і 2 артилерійські системи. Командування також уточнило, що Силам оборони вдалося знищити 4 російські вертольоти і 2 літаки.
Втрати ЗС РФ з 24 лютого по 24 січня орієнтовно становлять:
- 122 170 осіб (+690 минулої доби),
- 3152 танки (+2),
- 6284 бойові броньовані машини (+8),
- 2148 артилерійських систем (+2),
- 448 одиниць РСЗВ (+1),
- 220 засобів ППО,
- 289 літаків (+2)
- 281 вертоліт (+4),
- 1897 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3),
- 749 крилатих ракет,
- 18 кораблів і катерів,
- 4944 одиниці автомобільної техніки й автоцистерни з паливом (+8),
- 194 одиниці спеціальної техніки (+1).
Зазначимо, що днем раніше, 23 січня, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про знищення російського військового судна. Командування поінформувало про ліквідацію російського катера та наголосило, що флот противника з першого дня повномасштабного вторгнення втратив 18 одиниць.
Через час Оперативне командування "Південь" підтвердило знищення російського військового судна. У відомстві уточнили, що цивільний катер було ліквідовано на одному з Потьомкінських островів на Дніпрі. За допомогою судна російські військовослужбовці хотіли висадити свою диверсійно-розвідувальну групу.