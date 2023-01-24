ЗС РФ за 11 місяців вторгнення втратили понад 122 тисячі людей, — Генштаб ЗСУ (фото)

Російська армія, як сказано у свіжому зведенні, з першого дня вторгнення втратила понад 3150 танків, майже 6300 бойових броньованих машин і 289 літаків.

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За 11 місяців повномасштабної війни Сили оборони України ліквідували 122 170 російських військовослужбовців. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил від 24 лютого.

Минулої доби, зокрема, українські військовослужбовці ліквідували 690 російських солдатів, а загальні втрати ЗС РФ серед особового складу становлять понад 122 тисячі осіб.

Крім цього, за день війська противника втратили 2 танки, 8 бойових броньованих машин і 2 артилерійські системи. Командування також уточнило, що Силам оборони вдалося знищити 4 російські вертольоти і 2 літаки.

Втрати ЗС РФ з 24 лютого по 24 січня орієнтовно становлять:

122 170 осіб (+690 минулої доби),

3152 танки (+2),

6284 бойові броньовані машини (+8),

2148 артилерійських систем (+2),

448 одиниць РСЗВ (+1),

220 засобів ППО,

289 літаків (+2)

281 вертоліт (+4),

1897 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3),

749 крилатих ракет,

18 кораблів і катерів,

4944 одиниці автомобільної техніки й автоцистерни з паливом (+8),

194 одиниці спеціальної техніки (+1).

[ + – ] Втрати ЗС РФ з першого дня вторгнення перевищили 122 тисяч осіб

Зазначимо, що днем раніше, 23 січня, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про знищення російського військового судна. Командування поінформувало про ліквідацію російського катера та наголосило, що флот противника з першого дня повномасштабного вторгнення втратив 18 одиниць.

Через час Оперативне командування "Південь" підтвердило знищення російського військового судна. У відомстві уточнили, що цивільний катер було ліквідовано на одному з Потьомкінських островів на Дніпрі. За допомогою судна російські військовослужбовці хотіли висадити свою диверсійно-розвідувальну групу.