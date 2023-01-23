Сили оборони України знищили російське військове судно, — Генштаб ЗСУ (фото)
З першого дня вторгнення Росія, за інформацією командування, втратила 18 кораблів і катерів, а також майже 121,5 тисячі осіб.
Сили оборони України за минулу добу знищили російське військове судно та 720 військовослужбовців. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил від 23 січня.
За інформацією командування, минулої доби українським військовослужбовцям вдалося ліквідувати 720 загарбників. Загальні втрати особового складу ЗС РФ з першого дня повномасштабного вторгнення становлять майже 121,5 тисячі осіб.
Крім того, як йдеться у зведенні Генштабу, ЗСУ знищили російське військове судно. Ймовірно, йдеться про корабель чи катер, які могли бути задіяні в повномасштабному вторгненні проти України.
Минулої доби Росія також втратила 5 танків, 8 броньованих бойових машин і дві реактивні системи залпового вогню.
Втрати ЗС РФ з 24 лютого по 23 січня орієнтовно становлять:
- 121 480 осіб (+720 за минулу добу),
- 3150 танків (+5),
- 6276 бойових броньованих машин (+8),
- 2146 артилерійських систем (+2),
- 447 одиниць РСЗВ (+2),
- 220 засобів ППО,
- 287 літаків,
- 277 вертольотів,
- 1894 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2),
- 749 крилатих ракет,
- 18 кораблів і катерів (+1),
- 4936 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн із паливом (+2),
- 193 одиниці спеціальної техніки.
Декількома днями раніше британський таблоїд The Sun опублікував матеріал, присвячений війні в Україні, в якому озвучив можливі втрати ЗС РФ. За інформацією журналістів, Росія могла втратити в повномасштабному конфлікті понад 180 тисяч осіб.
Після Нового року французький адмірал Ерве Блежан припускав, що РФ втратила в Україні 60% своїх танків і 250 тисяч осіб особового складу. Масовані атаки по українських містах, за словами топофіцера, призвели до того, що Росія використала 70% своїх ракетних запасів.