Сили оборони України знищили російське військове судно, — Генштаб ЗСУ (фото)

З першого дня вторгнення Росія, за інформацією командування, втратила 18 кораблів і катерів, а також майже 121,5 тисячі осіб.

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Сили оборони України за минулу добу знищили російське військове судно та 720 військовослужбовців. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил від 23 січня.

За інформацією командування, минулої доби українським військовослужбовцям вдалося ліквідувати 720 загарбників. Загальні втрати особового складу ЗС РФ з першого дня повномасштабного вторгнення становлять майже 121,5 тисячі осіб.

Крім того, як йдеться у зведенні Генштабу, ЗСУ знищили російське військове судно. Ймовірно, йдеться про корабель чи катер, які могли бути задіяні в повномасштабному вторгненні проти України.

Минулої доби Росія також втратила 5 танків, 8 броньованих бойових машин і дві реактивні системи залпового вогню.

Втрати ЗС РФ з 24 лютого по 23 січня орієнтовно становлять:

121 480 осіб (+720 за минулу добу),

3150 танків (+5),

6276 бойових броньованих машин (+8),

2146 артилерійських систем (+2),

447 одиниць РСЗВ (+2),

220 засобів ППО,

287 літаків,

277 вертольотів,

1894 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2),

749 крилатих ракет,

18 кораблів і катерів (+1),

4936 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн із паливом (+2),

193 одиниці спеціальної техніки.

[ + – ] ЗСУ за минулу добу знищили російське військове судно

Декількома днями раніше британський таблоїд The Sun опублікував матеріал, присвячений війні в Україні, в якому озвучив можливі втрати ЗС РФ. За інформацією журналістів, Росія могла втратити в повномасштабному конфлікті понад 180 тисяч осіб.

Після Нового року французький адмірал Ерве Блежан припускав, що РФ втратила в Україні 60% своїх танків і 250 тисяч осіб особового складу. Масовані атаки по українських містах, за словами топофіцера, призвели до того, що Росія використала 70% своїх ракетних запасів.