Силы обороны Украины уничтожили российское военное судно, — Генштаб ВСУ (фото)
С первого дня вторжения Россия, по информации командования, потеряла 18 кораблей и катеров, а также почти 121,5 тысячи человек.
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили российское военное судно и 720 военнослужащих. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил от 23 января.
По информации командования, в течение минувших суток украинским военнослужащим удалось ликвидировать 720 захватчиков. Общие потери личного состава ВС РФ с первого дня полномасштабного вторжения составляют почти 121,5 тысячи человек.
Более того, как говорится в сводке Генштаба, ВСУ уничтожили российское военное судно. Вероятно, речь идет о корабле или катере, которые могли быть задействованы в полномасштабном вторжении против Украины.
За минувшие сутки Россия также потеряла 5 танков, 8 бронированных боевых машин и две реактивные системы залпового огня.
Потери ВС РФ с 24 февраля по 23 января ориентировочно составляют:
- 121480 человек (+720 за прошедшие сутки),
- 3150 танков (+5),
- 6276 боевых бронированных машин (+8),
- 2146 артиллерийских систем (+2),
- 447 единиц РСЗО (+2),
- 220 средств ПВО,
- 287 самолетов,
- 277 вертолетов,
- 1894 БПЛА оперативно-тактического уровня (+2),
- 749 крылатых ракет,
- 18 кораблей и катеров (+1),
- 4936 единиц автомобильной техники и автоцистерн с топливом (+2),
- 193 единиц специальной техники.
Несколькими днями ранее британский таблоид The Sun опубликовал материал, посвященный войне в Украине, в котором озвучил возможные потери ВС РФ. По информации журналистов, Россия могла потерять в полномасштабном конфликте более 180 тысяч человек.
После Нового года французский адмирал Эрве Блежан предполагал, что ВС РФ потеряли в Украине 60% своих танков и 250 тысяч человек личного состава. Массированные атаки по украинским городам, по словам топ-офицера, привели к тому, что Россия использовала 70% своих ракетных запасов.