Силы обороны Украины уничтожили российское военное судно, — Генштаб ВСУ (фото)

С первого дня вторжения Россия, по информации командования, потеряла 18 кораблей и катеров, а также почти 121,5 тысячи человек.

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Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили российское военное судно и 720 военнослужащих. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил от 23 января.

По информации командования, в течение минувших суток украинским военнослужащим удалось ликвидировать 720 захватчиков. Общие потери личного состава ВС РФ с первого дня полномасштабного вторжения составляют почти 121,5 тысячи человек.

Более того, как говорится в сводке Генштаба, ВСУ уничтожили российское военное судно. Вероятно, речь идет о корабле или катере, которые могли быть задействованы в полномасштабном вторжении против Украины.

За минувшие сутки Россия также потеряла 5 танков, 8 бронированных боевых машин и две реактивные системы залпового огня.

Потери ВС РФ с 24 февраля по 23 января ориентировочно составляют:

121480 человек (+720 за прошедшие сутки),

3150 танков (+5),

6276 боевых бронированных машин (+8),

2146 артиллерийских систем (+2),

447 единиц РСЗО (+2),

220 средств ПВО,

287 самолетов,

277 вертолетов,

1894 БПЛА оперативно-тактического уровня (+2),

749 крылатых ракет,

18 кораблей и катеров (+1),

4936 единиц автомобильной техники и автоцистерн с топливом (+2),

193 единиц специальной техники.

[ + – ] ВСУ за минувшие сутки уничтожили российское военное судно

Несколькими днями ранее британский таблоид The Sun опубликовал материал, посвященный войне в Украине, в котором озвучил возможные потери ВС РФ. По информации журналистов, Россия могла потерять в полномасштабном конфликте более 180 тысяч человек.

После Нового года французский адмирал Эрве Блежан предполагал, что ВС РФ потеряли в Украине 60% своих танков и 250 тысяч человек личного состава. Массированные атаки по украинским городам, по словам топ-офицера, привели к тому, что Россия использовала 70% своих ракетных запасов.