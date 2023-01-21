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Военный Фокус Российско-украинская война Заседание в формате "Рамштайн"

Армия России уже потеряла в Украине 188 000 человек, — The Sun

Броеавтомобиль "Тигр"
Подбитый российский броневик "Тигр"

По состоянию на 21 января Генштаб ВСУ указывает потери россиян на уровне 120 160 человек, что значительно меньше заявленной цифры.

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Количество потерь российских войск на войне в Украине может достигать 188 тысяч человек. Такие данные приводит британский таблоид The Sun, ссылаясь на источники в разведке США.

По информации СМИ, такое количество американские военные представили союзникам во время заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Кроме того, они насчитали около 2000 российских танков, уничтоженных или захваченных армией Украины с начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

Как отмечает The Sun, цифра значительно превосходит официальное количество в 100 тысяч российских военных, убитых, раненных и дезертировавших с прошлого февраля на территории Украины, которое в конце 2022 года объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По подсчетам Генеральношо штаба ВСУ, потери России по состоянию на 21 января составили 120 160 личного состава и 3140 танков.

В комментарии The Sun генерал армии США Марк Милли признал, что в российской армии уже "огромное количество жертв". Он не назвал точную цифру, но отметил: она уже "значительно превышает 100 000 человек". Таблоид добавил, что другие источники в сфере обороны подтвердили данные о потерях ВС РФ на уровне 188 тысяч человек.

20 января состоялось заседание Контактной группы в формате "Рамштайн-8". Страны-союзники согласились передать Украине бронетехнику, системы ПВО, ракеты, гаубицы, снаряды, вертолеты и комплексы ПВО. Однако Киеву не удалось договориться о поставках танков Leopard 2.

Во время встречи на авиабазе "Рамштайн" в Германии Владимир Зеленский призвал западных союзников ускорить поставки оружия украинской армии, чтобы исключить победу России. К следующей встрече он попросил передать ВСУ истребители F-16 и дальнобойные ракеты.