Армія Росії вже втратила в Україні 188 000 людей, — The Sun

Станом на 21 січня Генштаб ЗСУ вказує на втрати росіян на рівні 120 160 осіб, що значно менше від заявленої цифри.

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Кількість втрат російських військ на війні в Україні може сягати 188 тисяч осіб. Такі дані наводить британський таблоїд The Sun, посилаючись на джерела у розвідці США.

За інформацією ЗМІ, таку кількість американських військових представили союзникам під час засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Крім того, вони нарахували близько 2000 російських танків, знищених чи захоплених армією України з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Як зазначає The Sun, цифра значно перевершує офіційну кількість 100 тисяч російських військових, убитих, поранених і дезертирів із минулого лютого на території України, яку наприкінці 2022 року оголосив міністр оборони Великобританії Бен Воллес. За підрахунками Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії станом на 21 січня склали 120 160 особового складу та 3140 танків.

У коментарі The Sun генерал армії США Марк Міллі визнав, що в російській армії вже "величезна кількість жертв". Він не назвав точну цифру, але наголосив: вона вже "значно перевищує 100 000 осіб". Таблоїд додав, що інші джерела у сфері оборони підтвердили дані про втрати ЗС РФ на рівні 188 тисяч осіб.

20 січня відбулося засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн-8". Країни-союзники погодилися передати Україні бронетехніку, системи ППО, ракети, гаубиці, снаряди, гелікоптери та комплекси ППО. Однак Києву не вдалося домовитися про постачання танків Leopard 2.

Під час зустрічі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині Володимир Зеленський закликав західних союзників прискорити постачання зброї української армії, щоб унеможливити перемогу Росії. До наступної зустрічі він попросив передати ЗСУ винищувачі F-16 та далекобійні ракети.