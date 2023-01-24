ВС РФ за 11 месяцев вторжения потеряли более 122 тысяч человек, — Генштаб ВСУ (фото)

Российская армия, как сказано в свежей сводке, с первого дня вторжения потеряла более 3150 танков, почти 6300 боевых бронированных машин и 289 самолетов.

Related video

За 11 месяцев полномасштабной войны Силы обороны Украины ликвидировали 122170 российских военнослужащих. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил от 24 февраля.

За минувшие сутки, в частности, украинские военнослужащие ликвидировали 690 российских солдат, а общие потери ВС РФ среди личного состава составляют более 122 тысяч человек.

Кроме этого за день войска противника потеряли 2 танков, 8 боевых бронированных машин и 2 артиллерийские системы. Командование также уточнило, что Силам обороны удалось уничтожить 4 российских вертолета и 2 самолета.

Потери ВС РФ с 24 февраля по 24 января ориентировочно составляют:

122170 человек (+690 за прошедшие сутки),

3152 танков (+2),

6284 боевых бронированных машин (+8),

2148 артиллерийских систем (+2),

448 единиц РСЗО (+1),

220 средств ПВО,

289 самолетов (+2)

281 вертолетов (+4),

1897 БПЛА оперативно-тактического уровня (+3),

749 крылатых ракет,

18 кораблей и катеров,

4944 единиц автомобильной техники и автоцистерн с топливом (+8),

194 единиц специальной техники (+1).

[ + – ] Потери ВС РФ с первого дня вторжения превысили 122 тысячи человек

Отметим, что днем ранее, 23 января, Генеральный штаб ВСУ сообщал об уничтожении российского военного судна. Командование проинформировало о ликвидации российского катера и отметило, что флот противника с первого дня полномасштабного вторжения потерял 18 единиц.

Через время Оперативное командование "Юг" подтвердило уничтожение российского военного судна. В ведомстве уточнили, что гражданский катер был ликвидирован на одном из Потемкинских островов на Днепре. С помощью судна российские военнослужащие хотели высадить свою диверсионно-разведывательную группу.