Уничтожили вражескую ДРГ: в ОК "Юг" рассказали о пораженном судне ВС РФ

Российские войска пытались высадить диверсантов на один из Потемкинских островов в Херсонской области, но были ликвидированы Силами обороны.

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Украинские военные поразили российский захваченный гражданский катер, который ВС РФ захватили для своих целей. Об этом сообщает объединенный пресс-центр Сил обороны таврийского направления.

Российские войска пытались высадить диверсионно-разведывательную группу на один из Потемкинских островов на Днепре. Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты захватили и переоборудовали для военных целей.

"Оккупанты никак не поймут, что все, что они оборудуют под "русский военный корабль" украинские бойцы отправят по единственному известному всем курсу", — подчеркнули в ОК "Юг".

Добавим, 23 января в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что было уничтожено российское военное судно. В общей сложности враг потерял уже 18 кораблей и катеров.

Напомним, 10 января ВСУ уничтожили российское военное судно. Тогда армия РФ также пыталась высадить ДРГ на одном из островов в Херсонской области.

30 декабря в состав флота РФ ввели новый ракетный корабль "Град" из проекта "Буян-М". Он поступил в состав ракетных кораблей Балтийского флота России.